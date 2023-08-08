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مقابل هذا المبلغ... موقعٌ إباحيّ يعرض رعاية قميص لفريقٍ عالميّ

Lebanon 24
08-08-2023 | 14:00
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ذكرت صحيفة "إكسبريس" الإنكليزية أن نادي تشيلسي تلقى مؤخرا عرضا من موقع شركة لإنتاج الأفلام الإباحية ليكون راعي القميص الخاص.

وأكدت الصحيفة أن العرض وصل إلى 45 مليون يورو في الموسم الواحد. (روسيا اليوم)
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تشلسي

قميص

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