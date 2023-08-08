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منوعات
تعرفوا إلى شبيه إيلون ماسك الصينيّ ييلونغ ما
Lebanon 24
08-08-2023
|
16:00
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خلال الأيام الماضية، تصدر النزال المرتقب بين قطبي مجال التقنية فاحشي الثراء، إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، المنصات العالمية، بعد إعلان ماسك أن النزال سيبث مباشرة عبر منصة "إكس" التي يمتلكها.
ووسط هذا "الصخب"، استغل الصيني ييلونغ ما، الشبه الكبير بينه وبين ماسك في نشر فيديوهات على منصة "تيك توك"، وآخرها عن النزال ضد زوكربيرغ.
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فقد نشر ييلونغ ما، الذي حقق شعبية كبيرة على الإنترنت لتشابه ملامحه مع ماسك، مؤخراً فيديو طريفاً يظهر فيه مقابل رجل يرتدي على رأسه صندوقاً يحمل صورة زوكربيرغ.
في حين حظي الفيديو بتعليقات كثيرة، حيث استغرب مشاهدوه الشبه الكبير بين ييلونغ ما وماسك الذي سبق أن غرد مرة قائلاً: "أود أن أرى هذا الرجل إن كان حقيقياً"، وفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية. (العربية)
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