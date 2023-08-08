Advertisement

منوعات

تعرفوا إلى شبيه إيلون ماسك الصينيّ ييلونغ ما

Lebanon 24
08-08-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1095651-638271062829660324.jpg
Doc-P-1095651-638271062829660324.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلال الأيام الماضية، تصدر النزال المرتقب بين قطبي مجال التقنية فاحشي الثراء، إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، المنصات العالمية، بعد إعلان ماسك أن النزال سيبث مباشرة عبر منصة "إكس" التي يمتلكها.

ووسط هذا "الصخب"، استغل الصيني ييلونغ ما، الشبه الكبير بينه وبين ماسك في نشر فيديوهات على منصة "تيك توك"، وآخرها عن النزال ضد زوكربيرغ.
Advertisement

فقد نشر ييلونغ ما، الذي حقق شعبية كبيرة على الإنترنت لتشابه ملامحه مع ماسك، مؤخراً فيديو طريفاً يظهر فيه مقابل رجل يرتدي على رأسه صندوقاً يحمل صورة زوكربيرغ.

في حين حظي الفيديو بتعليقات كثيرة، حيث استغرب مشاهدوه الشبه الكبير بين ييلونغ ما وماسك الذي سبق أن غرد مرة قائلاً: "أود أن أرى هذا الرجل إن كان حقيقياً"، وفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:08 | 2023-08-08
14:33 | 2023-08-08
14:00 | 2023-08-08
12:38 | 2023-08-08
12:03 | 2023-08-08
11:00 | 2023-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24