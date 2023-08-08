بطريقة مبتكرة.. زوجة تشرع في قتل زوجها عن طريق القهوة





وكشفت وثيقة قضائية، نقلتها سكاي نيوز البريطانية، عن قيام الزوجة بتسميم زوجها عدة أشهر، قبل أن يكتشف ذلك فيبلغ الشرطة.

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وقدم الزوج مقطع فيديو للشرطة يزعم فيه قيام زوجته بوضع مادة غريبة في آلة إعداد القهوة الخاصة به، وأعرب عن اكتشافه لغرابة الطعم في نهاية آذار الماضي أثناء وجودهم في ألمانيا. ألقت الشرطة الأميركية القبض على ميلودي جونسون (39 عاما) بتهمة وضع مواد تنظيف مبيضة في وعاء القهوة لزوجها عدة أشهر بنية تسميمه.وكشفت وثيقة قضائية، نقلتها سكاي نيوز البريطانية، عن قيام الزوجة بتسميم زوجها عدة أشهر، قبل أن يكتشف ذلك فيبلغ الشرطة.وقدم الزوج مقطع فيديو للشرطة يزعم فيه قيام زوجته بوضع مادة غريبة في آلة إعداد القهوة الخاصة به، وأعرب عن اكتشافه لغرابة الطعم في نهاية آذار الماضي أثناء وجودهم في ألمانيا.

وكان الزوج قد وضع كاميرا في أيار لتصويرها أثناء قيامها بذلك مرارًا، وأظهرت الكاميرا أنها تسكب شيئا في وعاء قهوته، وتظاهر منذ ذلك الحين بشربها وتكرر ذلك الأمر في تموز، وقرر الزوج تأجيل تقديم الشكوى إلى حين عودتهم إلى موطنهم في الولايات المتحدة.

وقال الزوج إنه استمر في شرب القهوة مدة أسبوعين أو ثلاثة قبل استخدام شرائط الاختبار الكيميائي لفحص قهوته، ليكتشف نسبة مرتفعة من الكلور في القهوة التي تعدها له زوجته. (الجزيرة)