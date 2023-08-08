Advertisement

منوعات

هجومان في لحظة واحدة... ثعبان وصقر ينقضّان على امرأة!

Lebanon 24
08-08-2023 | 15:08
A-
A+
Doc-P-1095740-638271296865912711.jpg
Doc-P-1095740-638271296865912711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفاجأت امرأة أميركية بسقوط ثعبان على رأسها أثناء قيامها بتنظيف فناء منزلها الخارجي في تكساس، لتكون المفاجأة الأكبر أن تتعرض لهجوم أعنف من قبل صقر انقض على فريسته الهاربة.

قالت بيغي جونز إنها كانت تقص العشب في فناء منزلها الخلفي عندما سقط عليها ثعبان ولف نفسه حول ذراعها وعنقها، وضغط عليها بقوة.
Advertisement

وأضافت: عندما بدأت بالتحرك والضرب لطرد الثعبان، انقض علي الصقر مستهدفا ذراعي ليمسك بفريسته".

وتابعت: وبعد لحظات من الرعب حصل الصقر على فريسته، كنت ملطخة بالدماء وشعرت بذراعي ممزقة.

واعتبرت بيغي أن الصقر أنقذ حياتها في النهاية، مضيفة: "هذه كانت طريقة الله للسماح لي بالعيش لأنني لم أتمكن من اكتشاف طريقة، لم يكن الثعبان يترك ذراعي".

أسعفت بيغي إلى المستشفى وتفاجأ الأطباء من إصابتها حيث تركت الحادثة ندوبا على ذراعها سترافقها مدى الحياة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2023-08-08
14:33 | 2023-08-08
14:00 | 2023-08-08
12:38 | 2023-08-08
12:03 | 2023-08-08
11:00 | 2023-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24