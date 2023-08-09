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بطريقة مفاجئة... كلب يُوقف عملية سرقة (فيديو)

Lebanon 24
09-08-2023 | 02:56
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التقطت كاميرات المراقبة في مدينة سان دييغو الأمريكية، عملية سرقة دراجة بقيمة 1300 دولار قاطعها طرف غير متوقع.

ويظهر في الفيديو رجل يرتدي قبعة وهو يقود بسرقة الدرجة، ليظهر فجأة كلب من نوع غولدن ريتريفر. وقد بدأ السارق باللعب مع الكلب.
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وأعاد المشتبه به الدراجة للحظة لمداعبة الكلب وعناقه، وقال له: "أنت أروع كلب عرفته على الإطلاق!". حتى أنه جثا على ركبتيه وقال: "أنا أحبك، أنت لطيف جدا".
 



وحسب الشرطة فإن الدراجة من نوع 2019 Electra 3، ووصفت المشتبه به بأنه رجل أبيض شوهد آخر مرة يرتدي قبعة زرقاء وبيضاء وقميص رمادي وسروال قصير أزرق وحذاء رياضي برتقالي اللون، وكان يحمل حقيبة ظهر باللونين الأسود والأزرق وقت السرقة. (cbs news)


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