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حريق يحاصر أحد الاشخاص داخل شقته... اليكم ما حصل

Lebanon 24
09-08-2023 | 03:42
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نشب حريق داخل منزل بالعاصمة السعودية الرياض، فيما علق شخص داخل المنزل لتحيط به النيران دون القدرة على الخروج والنجاة.

غير أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذه، مستخدمة الأدوات المساعدة والمتقدمة في مثل هذه الحالات.
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وعلى الفور تلقى الرجل الإسعافات الأولية وهو الآن بصحة جيدة.

ونشر حساب الدفاع المدني على "تويتر" فيديو يظهر جهود فرقه أثناء عملية الإنقاذ.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني كانت أصدرت تحذيراً في وقت سابق بشأن ترك المواد القابلة للاشتعال في المركبات خلال الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، وذلك لمنع المخاطر المرتبطة بالاشتعال والحرائق.

كما أوضحت أهمية كاشف الدخان في المنشآت والمنازل، مؤكدة أن أهمية الكاشف تتمثل في أنه يعمل على التنبيه بوجود حريق في المبنى بوقت مبكر، ويساعد على سرعة مكافحة الحريق، ويسهل اكتشاف موقع الدخان، ويصدر أصواتاً مرتفعة توقظ النائم.(العربية) 
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