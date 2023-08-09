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على رأس الجبل... هكذا تعطل "التلفريك"

Lebanon 24
09-08-2023 | 04:37
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عَلِق مئات السياح ليل الاثنين إلى الثلاثاء في جبال روكي غرب كندا، بعدما تعطّل التلفريك الذي أقّلهم إلى قمة الجبل.

وقالت المسؤولة عن التواصل لدى شركة "برسوت" السياحية التي تدير التلفريك تانيا أوتيس، في حديث إلى وكالة "فرانس برس" إنّ تعطّل التلفريك "غير المسبوق ناجم عن انقطاع عام للتيار الكهربائي تسببت به عاصفة".
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وكان ركاب مقصورات التلفريك أوّل من جرى إجلاؤهم، لكنّ "مئات" آخرين كانوا موجودين على قمة الجبل عجزوا عن النزول قبل حلول المساء.

وواصلت الشركة صباح الثلاثاء عملية إجلاء السياح عبر مروحية بمساعدة السلطات المسؤولة عن المنتزهات الوطنية.

وقالت آبي (46 عاماً)، وهي امرأة كانت تزور المنطقة برفقة عائلتها، "أمضينا الليلة على الجبل" في مبنى الاستقبال.

وأضافت: "لقد وفّروا لنا الماء ووجبات خفيفة وبطانيات"، مشيرةً إلى أنها "مرهقة" و"محبطة" بسبب "الانتظار لفترة طويلة" استمرت أكثر من 12 ساعة فوق جبل سولفور الذي يرتاده الزوار بأعداد كبيرة.

وأوضحت أنّ "بعض الأشخاص تحدّوا الظلام وعادوا سيراً إلى أسفل الجبل"، منتقدةً التحرّك البطيء للسلطات.

ولم تعلّق سلطات المنتزه ولا الشرطة على ما حدث.

ويتسلق عدد كبير من السياح سنوياً جبل سولفور في منتزه بانف الوطني، الأقدم والأكثر استقطابا للزوار بين المنتزهات الوطنية في كندا.(سكاي نيوز عربية) 
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