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منوعات
باع دجاجتين بـ12 ألف دولار لعلاج شقيقه المصاب بالسرطان! (فيديو)
Lebanon 24
09-08-2023
|
11:00
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باع صبي يبلغ من العمر 9 سنوات دجاجتين مقابل 12000 دولار، في ولاية ويسكونسن الأميركية، للمساعدة في علاج أخيه المصاب بالسرطان. (سبوتنيك)
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