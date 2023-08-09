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باع دجاجتين بـ12 ألف دولار لعلاج شقيقه المصاب بالسرطان! (فيديو)

Lebanon 24
09-08-2023 | 11:00
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باع صبي يبلغ من العمر 9 سنوات دجاجتين مقابل 12000 دولار، في ولاية ويسكونسن الأميركية، للمساعدة في علاج أخيه المصاب بالسرطان. (سبوتنيك)
 
 
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طفل

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