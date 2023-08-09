العثور على شاب بعد يومين من فقدانه في عرض البحر! (فيديو)

أنقذت قوات خفر السواحل الأميركية، شابًا يبلغ من العمر 25 عامًا، تم الإبلاغ عن فقده بعد إخفاقه في العودة إلى رصيف القوارب في مدينة سانت أوغسطين في ولاية فلوريدا لمدة يومين تقريبًا.



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وقد عثرت قوات الخفر على الشاب في قارب مغمور جزئيًا بالمياه يبعد عن الشاطى مسافة تبلغ 12 ميلا تقريبًا. (سبوتنيك)