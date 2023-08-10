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سيارة تطير في الهواء وتعلق بالطابق الثاني التابع لأحد المنازل... اليكم ما حصل

Lebanon 24
10-08-2023 | 00:00
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طارت سيارة في الهواء واستقرت بغرفة نوم في الطابق الثاني بمنزل في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث ظلت معلقة في مشهد أشبه بأفلام الأكشن.

واستجاب مسؤولون من شركة "Junction Fire" للحوادث البرية، يوم الأحد، للحادث الذي وقع في بلدة ديكاتور، ولدى وصولهم وجدوا سيارة من نوع "تويوتا كورولا" عالقة في سطح المنزل.
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وشاركت الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لا تصدق من موقع الحادث. وقامت طواقم الطوارئ بتثبيت المبنى حتى لا ينهار أكثر لدى سحب السيارة، وساعدت أصحابه على وضع قماش مشمع فوق الحفرة التي خلفها الحادث استعدادا للعواصف القادمة.

وأفادت محطة "WHTM" المحلية التابعة لـ "ABC" بأنه تم نقل السائق إلى المستشفى، فيما لم يتضرر أحد داخل المنزل. وقالت شركة الإطفاء إنه من المحتمل أن تكون السيارة قد اصطدمت بشئ بجوار المنزل جعلها تطير في الهواء وتستقر في السطح.

وتعتقد شرطة ولاية بنسلفانيا أن الحادث كان متعمدا، حيث قال المحققون إنهم "قرروا من خلال البحث أن الحادث كان عملا متعمدا وأن التهم معلقة في هذا الوقت".(Nypost)



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