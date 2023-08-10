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أصغر مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي فارقت الحياة... خبر مفاجىء وغريب

Lebanon 24
10-08-2023 | 01:00
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أعلنت عائلة مغنية الراب ليل تاي، 13 سنة، والتي تحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاتها وشقيقها جايسون تيان، في ظروف غامضة لا تزال قيد التحقيق.

وقالت العائلة في بيان نشر عبر حساب "Lil Tay" على إنستغرام والذي يتابعه حوالي 3 ملايين ونصف المليون: "بقلب حزين، نشارك الأخبار المدمرة عن وفاة ليل المفاجئة والمأساوية، ليس لدينا كلمات للتعبير عن الخسارة التي لا تطاق، والألم الذي لا يمكن وصفه، كانت هذه النتيجة غير متوقعة تمامًا".
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كما أضافت العائلة المكلومة بوفاة ابنيها، أن رحيل ليل تركهم جميعًا في "حالة صدمة"، كما أن وفاة شقيقها أيضًا "عمّق من حزن العالة"، مطالبة المتابعين بـ"الخصوصية في الوقت الذي يسيطر الحزن عليهم".

وأكدت العائلة أن "الظروف المحيطة بوفاة ليل وشقيقها لا تزال قيد التحقيق". مختتمة بيانها بالقول: "ستبقى ليل في قلوبنا إلى الأبد، وغيابها سيترك فراغًا لا يمكن تعويضه، وسيشعر به كل من عرفها وأحبها".

هل انتحرت؟
فيما ذكر حساب "كايلا نيكول جونز" على موقع "فيسبوك"، أن الراحلة وهي أصغر مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تُوفيت منتحرة، وهو ما لم تذكره العائلة في بيانها.

يذكر أن "ليل تاي" صعدت إلى النجومية على وسائل التواصل الاجتماعي في العام 2017، عندما كانت تبلغ من العمر 9 سنوات فقط، ونالت شهرة واسعة بمقاطع الفيديو التي كانت تبثها عبر حساباتها على مواقع التواصل، وتصورها وهي ترمي الأموال على الأرض أثناء تنقلها بسيارات رياضية فارهة.

وبمجرد أن أصبحت اسمًا مألوفًا، اختفت من وسائل التواصل الاجتماعي وسط معارك والديها على الحضانة، وفي العام 2018، أعلنت "ليل تاي" أنها تلقت هي ووالدتها، أنجيلا تيان، "أمرًا من المحكمة" للعودة إلى فانكوفر من لوس أنجلوس لتقيم مع والدها
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