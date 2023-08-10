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منوعات
"أشخاص يريدون التحول إلى أبقار"... ما صحة هذا الخبر؟
Lebanon 24
10-08-2023
|
02:00
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تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يظهر أشخاصا وهم يقلدون المواشي لاعتقادهم بأنهم أبقار في الأصل، لكن الادعاء خطأ والفيديو ليس سوى عرض فني معروف لفرقة كندية.
وظهر في مقطع الفيديو مجموعة من الأشخاص، وهم يلبسون أزياء تشبه الخرفان ويقلدون حركاتهم وأصواتهم وسط حشود تتفرج عليهم.
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وعلق الناشرون بالقول "هؤلاء يعتقدون أنه كان يجب أن يولدوا أبقارا"، وأضافت منشورات "هذا أحد أنواع الجندر الكثيرة".
لكن الادعاء الذي يراد به انتقاد "حرية الاختيارات الجندرية" مضلل، والفيديو لا يظهر أشخاصا يؤمنون بأنهم حيوانات في الأصل.
فبتقطيعه إلى مشاهد ثابتة، يرشد البحث إلى "مقالات إخبارية" تتضمن المشاهد نفسها مع الإشارة إلى أنها من عرضٍ فني لفرقة تدعى "Corpus".
ويمكن بالبحث العثور على مقاطع فيديو لهذا العرض منشورة في يوتيوب على القناة الرسمية للفرقة الفنية.
وجاء في التفاصيل أن هذا العرض الذي يدعى "الخرفان" هو إعادة إنشاء مشهد ريفي يحاكي سلوك هذه الحيوانات وفق نظرة سريالية.
وسبق للفرقة أن أدت عرض "الخرفان" في أكثر من 25 بلدا وضمن أكثر من 100 مهرجان.(الحرة)
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