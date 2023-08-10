هل تريد ان تفوز بـ" اليانصيب"... اتبع هذه الخطوات

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توصل علماء رياضيات في جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة إلى عدد تذاكر اليانصيب التي تحتاج إلى شرائها لتضمن لنفسك الفوز، وفقا لتقرير لموقع "ساينس أليرت".في لعبة اليانصيب الوطنية في المملكة المتحدة والمعروفة باسم "لوتو"، يشتري اللاعبون تذكرة من ستة أرقام.ويفوز اللاعبون إذا تطابق رقمان على الأقل من أرقام بطاقاتهم مع الأرقام الستة بين 1 و59 التي تم اختيارها عشوائيا في ذلك اليوم.ولمعرفة الحد الأدنى لعدد التذاكر التي قد تحتاج إلى شرائها لتضمن لنفسك الفوز في مباراتين على الأقل، استخدم الباحثون نظاما للهندسة المحدودة على أساس "طائرة فانو".وطائرة فانو عبارة عن مثلث به سبعة خطوط وسبع نقاط، حيث يشتمل كل خط على ثلاث نقاط وكل نقطة تتصل بثلاثة خطوط.وإذا كانت كل نقطة تمثل رقمين، فإن كل سطر يمثل تذكرة بها ستة أرقام.لتغطية جميع احتمالات سحب يانصيب مكون من ستة أرقام، احتاج الباحثون إلى ثلاث طائرات فانو ومثلثين بسيطين، ويمنحك عد جميع الأسطر 27 تذكرة، والتي ستكلف 54 جنيها إسترلينيا إجمالا.ووفقا لعالمي الرياضيات، ديفيد ستيوارت وديفيد كوشينج، فإذا اخترت التذاكر بهذه الطريقة، سيكون لديك تذكرة واحدة رابحة على الأقل، حسب موقع "جامعة مانشستر".ولكن حتى إذا اشتريت 27 تذكرة وضمنت لنفسك الفوز، يحذر ستيوارت وكوشينغ، من أن لديك فرصة بنسبة واحد بالمئة فقط لاسترداد مبلغ الـ 54 جنيها إسترلينيا.والفوز في اليانصيب لا يستحق كل هذا العناء دائما، وحتى إذا اتبعت نصائح علماء الرياضيات فربما ينتهي بك الأمر بخسارة المال.(الحرة)