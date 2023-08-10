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في هذه الجزيرة... إنقاذ أكثر من 150 فقمة

Lebanon 24
10-08-2023 | 05:00
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أعلنت وسائل إعلام روسية أن ناشطين بيئيين تمكنوا من إنقاذ أكثر من 150 فقمة من الموت في جزيرة سخالين بعد أن حرروا تلك الحيوانات من الحبال وخيوط الشباك الملتفة حول أعناقها.

وجاء في بيان صادرعن نادي "بوميرانغ" السياحي الروسي والذي نظّم الحملة تلك لإنقاذ الحيوانات:"تمكن الناشطون البيئيون ضمن الحملة الأخيرة التي نظمناها من إنقاذ 151 فقمة من الموت في جزيرة سخالين الروسية، وذلك بعد تحريرها من المخلفات البلاستيكية وخيوط الشباك العالقة في رقابها".
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وأشار البيان إلى أن الفقمات وهي في عمر صغير تتعرض أثناء اللعب لالتفاف الحبال أو الحلقات البلاستيكية أو خيوط شباك الصيد حول أعناقها، ومع نمو هذا الحيوان قد يتعرض للاختناق والموت ببطء وبشكل مؤلم نتيجة التفاف الحبل على رقبته، لذا فإن مهمة المتطوعين كانت البحث عن تلك الحيوانات وتخليصها من هذه المشكلة".

وتجدر الإشارة إلى أن نادي "بوميرانغ" الروسي كان قد نظم 4 رحلات تطوعية لإنقاذ الفقمات في جزيرة سخالين، وبفضل هذه المهمات تم إنقاذ أكثر من 350 فقمة وتحريرها من الحبال وخيوط شباك الصيد.(RT)


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