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"رسومٌ مفاجئة على أحد السياح... اليكم ما حصل في ايطاليا

Lebanon 24
10-08-2023 | 04:01
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لجأ سائح في إيطاليا إلى المواقع الاجتماعية للتنفيس عن غضبه، بعد أن فرض عليه مطعم محلي "رسوما إضافية مفاجئة".

ماذا حصل؟

كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية تفاصيل الواقعة، بالقول:
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يتواجد المطعم في منطقة بحيرة كومو الراقية.
طلب الرجل المجهول، الذي كان يزور مدينة ميلانو المجاورة، شطيرة نباتية مع بطاطا مقلية محشوة بالداخل.
عند الأداء، تفاجأ السائح برسوم إضافية على فاتورته، قدرها 2 يورو (2.20 دولار)، بداعي تقطيع شطيرته إلى نصفين.
قال المشتكي إنه لم يطلب نهائيا أن يتم تقطيع الساندويتش إلى نصفين.

ما رد المطعم؟

تظهر الفاتورة أن الشطيرة ثمنها 7.50 يورو، إلى جانب مشروب غازي مقابل 3.50 يورو، وقنينة مياه مقابل 1.50 يورو والإسبريسو مقابل 1.20 يورو، إضافة إلى رسوم "diviso a meta" المقصود بها "التقطيع إلى النصف"، والتي تبلغ قيمتها 2 يورو.
دافعة صاحبة المطعم عن الرسوم الإضافية.
وقالت لصحيفة محلية: "الطلبات الإضافية لها تكلفة".
وأضافت: "كان علينا استخدام طبقين بدل طبق واحد، مما أدى إلى تضاعف الوقت لغسلهما.. لقد استغرقنا أيضا وقتا في تقطيع الشطيرة إلى قسمين ".
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