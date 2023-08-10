في العشرين من عمرها.. العثور على أشلاء فتاة داخل أكياس قمامة



Advertisement

القصة بدأت ببلاغ إلى قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، من صياد أفاد بأنه خلال قيامه بالصيد في بحيرة مريوط، عثر على كيس قمامة تنبعث منه رائحة كريهة، وحين فتحه فوجيء بأشلاء بشرية داخلة.



انتقلت أجهزة الأمن بصحبة رجال الأدلة الجنائية إلى المكان وبالبحث تم العثور على 3 أكياس أخرى بها أشلاء بشرية في حالة تحلل وتعفن، واتضح من المعاينة أنها لفتاة.



تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل أشلاء الجثة إلى مشرحة مستشفى سموحة الجامعي، وتكليف الطب الشرعي بتشريحها وإجراء تحليل البصمة الوراثية لتحديد هوية الضحية، كما أمرت الشرطة بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الجريمة وضبط الفاعل. تجري النيابة العامة في مصر، تحقيقات موسعة لكشف لغز العثور على جثة فتاة مقطعة إلى أشلاء وملقاة داخل أكياس قمامة في إحدى البحيرات المالحة (الملاحات) جنوبي محافظة الإسكندرية، فيما أكد مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه لم يتم التوصل إلى هوية الضحية حتى الآن بسبب تشوه معالم الجثة.القصة بدأت ببلاغ إلى قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، من صياد أفاد بأنه خلال قيامه بالصيد في بحيرة مريوط، عثر على كيس قمامة تنبعث منه رائحة كريهة، وحين فتحه فوجيء بأشلاء بشرية داخلة.انتقلت أجهزة الأمن بصحبة رجال الأدلة الجنائية إلى المكان وبالبحث تم العثور على 3 أكياس أخرى بها أشلاء بشرية في حالة تحلل وتعفن، واتضح من المعاينة أنها لفتاة.تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل أشلاء الجثة إلى مشرحة مستشفى سموحة الجامعي، وتكليف الطب الشرعي بتشريحها وإجراء تحليل البصمة الوراثية لتحديد هوية الضحية، كما أمرت الشرطة بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الجريمة وضبط الفاعل.

وقال مصدر أمني في فريق البحث الجنائي الذي يعمل على القضية لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه حتى الآن لم يتم التوصل لهوية الضحية نظرا لتشوه الوجه بالكامل بفعل ملوحة المياه التي عثر على أشلاء الجثة فيها، فضلا عن عدم العثور على أية أوراق ثبوتية.



وتابع المصدر أن الطب الشرعي توصل إلى أن الضحية فتاة في العشرين من عمرها، ولكن بداية فك لغز القضية يبدأ من معرفة هويتها بعد صدور نتيجة تحليل البصمة الوراثية، وحينها يبدأ فريق البحث رصد المعلومات الخاصة بعائلة الضحية وشبكة علاقاتها حتى التوصل لقاتلها.

كذلك أشار المصدر إلى أنه يجري حاليا فحص بلاغات التغيب والاختفاء سواء في الإسكندرية أو خارجها لأنه قد تكون الجريمة تمت في محافظة أخرى وتم إلقاء الجثة في هذا المكان لتضليل الشرطة. (سكاي نيوز عربية)