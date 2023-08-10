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بسبب جرعة منشطات زائدة... وفاة الشاب طارق بأزمة قلبيّة حادة

Lebanon 24
10-08-2023 | 14:36
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شيّع أهالي محافظة الغربية شمال مصر جثمان البطل الرياضي المصري طارق محمد، الذين كانوا يلقبونه بـ"طرزان الغربية" لقدراته الخارقة.

وتوفي الشاب إثر تناوله جرعة منشطات زائدة أدت لإصابته بأزمة قلبية حادة لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة. (العربية)
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وفاة

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