27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بسبب جرعة منشطات زائدة... وفاة الشاب طارق بأزمة قلبيّة حادة
Lebanon 24
10-08-2023
|
14:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
شيّع أهالي محافظة الغربية شمال مصر جثمان البطل الرياضي المصري طارق محمد، الذين كانوا يلقبونه بـ"طرزان الغربية" لقدراته الخارقة.
وتوفي الشاب إثر تناوله جرعة منشطات زائدة أدت لإصابته بأزمة قلبية حادة لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
11/08/2023 00:58:29
11/08/2023 00:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
درس في بيروت: وفاة ابن فنان مصري شهير غرقاً.. غاب ثم انتشل فاقدا الوعي! (صور)
Lebanon 24
درس في بيروت: وفاة ابن فنان مصري شهير غرقاً.. غاب ثم انتشل فاقدا الوعي! (صور)
11/08/2023 00:58:29
11/08/2023 00:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم وفاته.. الرئيس المصري الراحل محمد مرسي لا يزال مدانا
Lebanon 24
رغم وفاته.. الرئيس المصري الراحل محمد مرسي لا يزال مدانا
11/08/2023 00:58:29
11/08/2023 00:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهزّ الوسط الفني.. وفاة مخرج مصري كبير إثر أزمة قلبية (صورة)
Lebanon 24
خبر يهزّ الوسط الفني.. وفاة مخرج مصري كبير إثر أزمة قلبية (صورة)
11/08/2023 00:58:29
11/08/2023 00:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة
مصر
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تعمل في قناة الـ OTV.. هكذا علّقت ابنة الراحل فادي بجاني على حادثة الكحالة (صور)
Lebanon 24
تعمل في قناة الـ OTV.. هكذا علّقت ابنة الراحل فادي بجاني على حادثة الكحالة (صور)
02:54 | 2023-08-10
10/08/2023 02:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر بملابس نسائية في جلسة تصوير.. ابن راغب علامة يُثير الجدل من جديد شاهدوا الصور
Lebanon 24
ظهر بملابس نسائية في جلسة تصوير.. ابن راغب علامة يُثير الجدل من جديد شاهدوا الصور
03:38 | 2023-08-10
10/08/2023 03:38:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار.. اليكم ما سجله صباح اليوم
Lebanon 24
ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار.. اليكم ما سجله صباح اليوم
03:14 | 2023-08-10
10/08/2023 03:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا تكشفُ ما شهدتهُ الكحالة.. من أطلق الرَّصاصة الأولى؟
Lebanon 24
خفايا تكشفُ ما شهدتهُ الكحالة.. من أطلق الرَّصاصة الأولى؟
03:00 | 2023-08-10
10/08/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكحالة تلملم تداعيات حادثة الأمس.. وهذا ما كشفه الطبيب الشرعي عن جثة بجاني
Lebanon 24
الكحالة تلملم تداعيات حادثة الأمس.. وهذا ما كشفه الطبيب الشرعي عن جثة بجاني
02:45 | 2023-08-10
10/08/2023 02:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2023-08-10
إكتشاف مخلوق غريب بـ20 ذراعاً
14:51 | 2023-08-10
هذه الأسماء هي الأكثر انتشاراً في الدول العربية والعالم
14:00 | 2023-08-10
طبيبٌ حديث مواقع التواصل... هرع لإنقاذ مريضة فهذا ما حصل له (فيديو)
13:00 | 2023-08-10
في العشرين من عمرها.. العثور على أشلاء فتاة داخل أكياس قمامة
09:30 | 2023-08-10
خلال رحلة بحرية كانت تشارك بها.. مسؤولة أميركية تعثر على كوكايين بقيمة تتجاوز مليون دولار (فيديو وصور)
06:45 | 2023-08-10
انتزع جزءا من ساقها.. قرش يهاجم امرأة في نيويورك وصورة ترصد حجم الكارثة!
فيديو
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
03:13 | 2023-08-08
11/08/2023 00:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
11/08/2023 00:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
11/08/2023 00:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24