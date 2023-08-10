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برجك اليوم

Lebanon 24
10-08-2023 | 23:00
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الحمل
تراكم العمل وتأجيله ليسا في مصلحتك، فهناك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل الى النتائج المرجوّة.

الثور
يحمل هذا اليوم أحلاماً جديدة إذ ينتقل جوبيتير إلى موقع مناسب لك ويهديك الحظ، وتضطر من خلاله الى الغاء الكثير من المواعيد.
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الجوزاء
يسجل الفلك حدثاً مهماً هو انتقال جوبيتير إلى العذراء، فتتبدل نظرتك إلى الأمور وتبدأ مسيرة مهنية جديدة، تكثر خلالها اللقاءات والتحالفات الإيجابية.

السرطان
بانتقال جوبيتير إلى العذراء تبعث إليك السماء بعدة رسائل، ويلجأ إليك الجميع بحثاً عن الحلول، فتلمس إيجابية القدر، وتشعر بأن لا شيء يستطيع أن يعيق انطلاقتك.

الأسد
يحمل هذا اليوم حدثاً فلكياً هو انتقال جوبيتير إلى برج العذراء، وقد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب.

العذراء
يستقبل هذا اليوم جوبيتير برجك ويلتقي مركور ما قد يعني آفاقاً جديدة ومرحلة مغايرة ومناسبة، وربما تأسف لمنافسة أو تعيش غيرة قد تكون مسيئة إليك.

الميزان
أحداث متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في عدة أمور، وهذا يمنحك مزيداً من التطور والتقدم في العمل.

العقرب
قد يكون لانتقال جوبيتير إلى العذراء وقع جيد عليك، وكل الأمور التي يفتعلها ضدك من هم حولك تلقى الفشل بسبب حس إدراكك لها.

القوس
قد تسمع كلاماً غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، لا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم.

الجدي
ينتقل جوبيتير إلى العذراء سنة كاملة، فتكثر حولك الصداقات، وقد تشارك في مناسبات عملية كبيرة وتفرح لنجاح الزملاء.

الدلو
يسجل الفلك حدثاً كبيراً بالنسبة إليك، وهو انتقال جوبيتير إلى برج العذراء، ما يحتم الانتباه والحذر من الأمور المحاذير التي كنت تخشاها.

الحوت
يسجل الفلك حدثاً مهماً هو انتقال جوبيتير إلى برج العذراء، لكي يطرح مسألة شراكة وانتماء وارتباط، لذلك أدعوك الى تحديد الأولويات والأهداف تفادياَ لإهمال بعض التفاصيل. (السومرية)

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