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كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)

Lebanon 24
11-08-2023 | 00:33
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في واقعة غريبة، قام رجل في الهند بتجريد شابة من ملابسها على الطريق، حيث كان برفقة والدته في حيدر أباد بولاية تيلانغانا الهنديّة، الأمر الّذي أثار غضب السكان المحليين بعد انتشار فيديو يوثّق الحادثة.
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وبحسب المعلومات، كانت الشابة الّتي لم يتم الكشف عن هويتها، عائدة من متجر ملابس قريب من موقع الحادثة ليل يوم الأحد الماضي، عندما بدأ الرجل المذكور بلمسها بطريقة غير لائقة.
 
وعندما حاولت الشابة التصدي له، أصبح الرجل يتفاعل معها بعدوانية، حيث بدأ بتمزيق ملابسها على الطريق برفقة والدته، الّتي لم تحاول منع ابنها أو حماية المرأة البتّة.
 
وتوقفت سيدة أخرى كانت تقود دراجتها في محاولة لإيقاف الرجل من إيذاء الشابة. في غضون ذلك، وصلت الشرطة إلى موقع الحادثة وألقت القبض على المتعدي.(LBCI)
 






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