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تحذير للأهل.. أم تحكي تجربتها "المرعبة" بعد انفجار جهاز مراقبة طفلتها! (صور)

Lebanon 24
11-08-2023 | 01:50
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قامت أم من بلدة راغبي الإنكليزية بتحذير الأهل من "الشراء العشوائي" لأجهزة مراقبة الأطفال، مشيرة إلى انها عاشت "تجربة مرعبة" بعد أن انفجر جهازها وملأ مطبخها بالدخان.

ماذا حصل؟
ذكرت الأم شانون ماكبيس (31 عاما) لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "كنت أخبز الكعك عندما بدأ الجهاز، الذي كان موضوعا في المطبخ، في إطلاق صوت غريب، ثم بدأ الدخان يتصاعد منه بسرعة كبيرة."
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أضافت: "قمت بسرعة بإخراج ابنتي بوني البالغة من العمر عاما واحدا، والتي كانت نائمة في الطابق العلوي، وابني جوي، البالغ من العمر ثلاثة أعوام، من المنزل."

تابعت: "ملأ الدخان المكان وسارعت والدتي كارمن (51 عاما) إلى تغطية الجهاز بمنشفة، وألقت به في الخارج."
 
 
 
 
 
ووقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي، بعد أسبوعين فقط من شراء الجهاز من الإنترنت بـ39.99 جنيها إسترلينيا فقط (نحو 51 دولارا).
   
وقالت الشركة المصنعة للجهاز إن الحادث، من الناحية النظرية، لا ينبغي أن يحدث، وعرضت استرداد الأموال.(سكاي نيوز)





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