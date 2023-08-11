حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)

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في حادثة مرعبة، وجدت سيدة مقيمة في ولاية أريزونا الأميركية ثعباناً كان قد انزلق في مرحاضها لأكثر من يومين، الأمر الّذي جعلها تشعر بالذعر الشديد.وكانت ميشيل ليسبرون قد عادت لتوها إلى المنزل بعد رحلة، حيث كانت مسرعة إلى الحمام بعد رحلة طويلة.وعند وصولها، اكتشفت ثعبانًا باللون الأسود داخل المرحاض، وهو من النوع غير السّام ولكنه يمكن أن يكون عدوانيًا، بحسب المعلومات.وقضت ميشيل يومين تحاول التخلص من الثعبان، لكنها لم تنجح بدون الاستعانة بإحدى الشركات الّتي تُعنى بإزالة الثعابين من المنازل.والجدير بالذكر أنه من النادر أن تستقر الثعابين داخل المراحيض في المنازل. (lbci)