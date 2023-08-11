الحمل

يلاحظ الكثيرون اليوم الجهد الكبير الذي تبذله في العمل وتفانيك وإخلاصك، وهو بالطبع لن يضيع سدىً

الثور

يمدك هذا اليوم بالعزيمة والحماسة ويدفعك إلى الاقبال على الأعمال بشغف كبير

الجوزاء

Advertisement

تشارك الآخرين هذا اليوم قراراتك ولا سيما تلك الحساسة والمتعلقة بمشاريعك المستقبلية والمهمة جداً

السرطان

يثير هذا اليوم قضية مهمة اليوم في العمل تستغرق الكثير من النقاش

الأسد

تصل هذا اليوم إلى قناعة وتجد نفسك شخصاً مرغوباً به كثيراً لأن كفاءتك العالية تلفت الجميع

العذراء

تحقق نجاحاً غير منتظر، وتكون مستعداً لقطف ثمار الجهود التي بذلتها على مدى عام كامل

الميزان

لا تتورّط إطلاقاً في تصاريح مؤذية، بل حاول أن تبقي مخططاتك سرية أو مخفية قدر المستطاع

العقرب

تؤثر حالك النفسية المشوشة سلباً في عملك فتشعر بأنه مملّ وفاشل وتسعى لتغييره مهما واجهت من صعوبات

القوس

تعرف اليوم جيداً كيف تواجه المصاعب وتتخطى بثقة عالية العراقيل التي تواجهك في عملك

الجدي

تطل هذا اليوم على مشروع خلاّق تعلق عليه آمالاً كبيرة، وتحتفل بمناسبة أو بلقاء وتبدو سعيداً ومميزاً

الدلو

تتحمّس هذا اليوم أكثر من أي وقت مضى لإطلاق مشروع جديد وتبدو جاهزاً لحسم الأمور المهنية

الحوت

أنت تقف على عتبة زمنية مهمّة لتضع أسساً متينة قبل اتخاذ أي قرار مهني