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منوعات
أطول "لحية" في العالم.. امرأة تحطم الارقام القياسية
Lebanon 24
12-08-2023
|
04:37
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حطمت امرأة أميركية الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأطول لحية أنثى بمعدل قياسي يبلغ 25.5 سم.
وقالت الموسوعة إن إيرين هونيكوت مصابة بمتلازمة تكيس المبايض، ونمت لحيتها بعد التخلي عن روتين الحلاقة 3 مرات في اليوم.
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لم تكن متلازمة المبيض المتعدد الكيسات حالة هانيكوت الصحية الوحيدة، حيث تم بتر النصف السفلي من إحدى ساقيها بعد أن أصيبت بعدوى بكتيرية.
وقالت هانيكوت إنها تجنبت المشاعر السلبية بشأن مشاكلها الطبية المنهكة لأنها "حافظت على نظرة إيجابية للحياة" أثناء المحن.
وأضافت أن أقنعة الوجه الواقية التي كانت منتشرة خلال فترة كورونا أعطتها الفرصة لبناء "ثقتها في تنمية اللحية".
وأكملت: "من دواعي السرور أن أحقق رقما قياسيا عالميا لشيء كنت أخجل منه ذات يوم".
متلازمة المبيض متعدد الكيسات هو اضطراب هرموني شائع بين النساء في سنوات الإنجاب، من أعراضه:
العقم، الناتج عموما عن انقطاع الإباضة المزمن.
البشرة الدهنية وظهور حَبُّ الشباب.
بقع داكنة وسماكة في الجلد خاصة في الرقبة والإبطين.
نمو زائد للشعر.
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