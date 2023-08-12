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رجل "شجاع" أنقذ خروفاً!

Lebanon 24
12-08-2023 | 10:00
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خاطر رجل شجاع بحياته لإنقاذ خروف كان عالقاً على صخرة في البحر، ومهدداً بالانزلاق والغرق في المياه.

وتمكنت عدسة الكاميرا التي كانت بحوزة زوجة الرجل الشجاع من توثيق الواقعة المثيرة، حيث استطاع إنقاذ الخروف الذي كان عالقاً في منطقة صخرية على أحد شواطئ بلدة "ديفون" في جنوب غرب إنكلترا. (العربية)
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