لقطات نادرة لحيوان مفترس... اليكم ما فعله (فيديو)





وقد قدمت مصيدة الكاميرا في البرية الأمازونية لقطات مفاجئة، حيث تظهر كسلانا يقاتل بالفعل ويهرب من حيوان مفترس يعرف باسم "أسيلوت".

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وتم أخذ اللقطات الدرامية من محطة Tiputini للتنوع البيولوجي في منطقة الأمازون الإكوادورية. وكان حيوان الكسلان في لينيوس (Choloepus didactylus) يزور منطقة مستنقعية تُعرف باسم لعق المعادن، أو saladero، عندما تعرض للهجوم.



وقد تكون هذه الزيارات خطيرة، كما تثبت مقاطع الفيديو هذه. ففي المقاطع أدناه، يتصدى حيوان الكسلان لهجوم الأسيلوت (Leopardus pardalis) عليه ببعض الضربات الذكية السريعة، ما جعله قادرا على الهروب سريعا نسبيا.



وكما أشار باحثون من جامعة دي لوس أنديس في كولومبيا، وجامعة تكساس، وأوستن في الولايات المتحدة، وجامعة سان فرانسيسكو دي كيتو في الإكوادور في ورقة مصاحبة، اللقطات التي تم أخذها نادرة جدا.



أولا، غالبا لا يتم التقاط هجمات الافتراس بالكاميرا. ثانيا، يزور الكسلان عادة saladero في الليل، عندما يكون ذلك أكثر أمانا. ثالثا، لم يكن الكسلان سابقا يعتبر هدفا للأسيلوت - وليس من الواضح كيف كان الأسيلوت يخطط للقيام بالهجوم.



لا يستطيع الباحثون الجزم في ما إذا كان حيوان الكسلان قد نجح في الهروب دون أن يصاب بأذى، بسبب حدود مجال رؤية الكاميرا. ومع ذلك، فقد عادوا إلى مكان الحادث بعد يومين من تصوير مقاطع الفيديو، ولم يعثروا على أي دليل على وجود الكسلان هناك. ربما يكون من السهل افتراض أن حيوان الكسلان سيأتي في المرتبة الثانية مع أي حيوان مفترس أثناء وجوده على الأرض، حيث يعرف تقليديا بكونه يسكن على الأشجار وبطيء الحركة.وقد قدمت مصيدة الكاميرا في البرية الأمازونية لقطات مفاجئة، حيث تظهر كسلانا يقاتل بالفعل ويهرب من حيوان مفترس يعرف باسم "أسيلوت".وتم أخذ اللقطات الدرامية من محطة Tiputini للتنوع البيولوجي في منطقة الأمازون الإكوادورية. وكان حيوان الكسلان في لينيوس (Choloepus didactylus) يزور منطقة مستنقعية تُعرف باسم لعق المعادن، أو saladero، عندما تعرض للهجوم.وقد تكون هذه الزيارات خطيرة، كما تثبت مقاطع الفيديو هذه. ففي المقاطع أدناه، يتصدى حيوان الكسلان لهجوم الأسيلوت (Leopardus pardalis) عليه ببعض الضربات الذكية السريعة، ما جعله قادرا على الهروب سريعا نسبيا.وكما أشار باحثون من جامعة دي لوس أنديس في كولومبيا، وجامعة تكساس، وأوستن في الولايات المتحدة، وجامعة سان فرانسيسكو دي كيتو في الإكوادور في ورقة مصاحبة، اللقطات التي تم أخذها نادرة جدا.أولا، غالبا لا يتم التقاط هجمات الافتراس بالكاميرا. ثانيا، يزور الكسلان عادة saladero في الليل، عندما يكون ذلك أكثر أمانا. ثالثا، لم يكن الكسلان سابقا يعتبر هدفا للأسيلوت - وليس من الواضح كيف كان الأسيلوت يخطط للقيام بالهجوم.لا يستطيع الباحثون الجزم في ما إذا كان حيوان الكسلان قد نجح في الهروب دون أن يصاب بأذى، بسبب حدود مجال رؤية الكاميرا. ومع ذلك، فقد عادوا إلى مكان الحادث بعد يومين من تصوير مقاطع الفيديو، ولم يعثروا على أي دليل على وجود الكسلان هناك.







وتم تسجيل عدد قليل جدا من زيارات الكسلان إلى saladero - مرة واحدة فقط في 4000 ليلة تقريبا في دراسة عام 2011 - وتظهر هذه المقاطع مخاطر الخروج من الأشجار حيث تكون بعيدا عن الحيوانات المفترسة المحتملة. وهذا صحيح بشكل خاص عند زيارة مكان يعتبر أرضا شهيرة بأنها مكان تغذية العديد من الأنواع



ويقول الباحثون إن مقاطع الفيديو مفيدة في إخبارنا بالمزيد عن كلا الحيوانين: عن عادات الكسلان والحيوانات التي تتغذى عليها الأسماك. وعادة ما يأكل الأسيلوت المخلوقات الصغيرة، مثل الثعابين والسلاحف والضفادع، ولكن من المعروف أنه قد يهاجم فريسة أكبر أيضا. إنه أيضًا تذكير بأن الحيوانات التي تميل إلى التحرك ببطء ولديها عمليات أيض بطيئة يمكن أن تظل بمقابل المخلوقات الأكثر رشاقة في البرية. وسيتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كان سيتم تصوير أي أحداث دراماتيكية أخرى في هذا المكان.(ساينس ألرت)







