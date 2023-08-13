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الليلة بأكثر من 2000 دولار: مضيفة طيران تشكّل شبكة دعارة.. وهكذا كانت تجذب الرجال (صور وفيديو)

Lebanon 24
13-08-2023 | 00:00
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تمكنت الشرطة الفيتنامية من توقيف مضيفة طيران شكلت شبكة دعارة تتألف من 30 عنصراً من طاقم الطائرة ليعملوا كمرافقين جنسيين للركاب، وكانوا يتقاضون نحو 2360 دولاراً .

واقتحم الضباط فندقا فخما في مدينة هوشي مساء الأربعاء الماضي، حيث زُعم أنهم وجدوا 3 مضيفات يقمن علاقات جنسية مع رجال مختلفين.
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كما تم القبض على امرأة رابعة، وهي عارضة أزياء، بينما كانت تتجول مع أحد العملاء، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
 
 
 
 
 
وتم إخراج المجموعة من المبنى الواقع في شارع Le Thi Rieng في منطقة راقية بالمدينة.، وانتشر فيديو يظهر لحظة المداهمة والتوقيف.
 
 
 
هذا وألقت الشرطة القبض على زعيمة العصابة المزعومة فو تي ماي هانه، 26 عامًا، واحتجزتها. وزُعم أنها أرسلت صوراً لبناتها في زي الطيران للرجال لجذبهم.

وقال الضباط إن فو تي ماي هانه كانت مضيفة طيران في شركة الخطوط الجوية الفيتنامية قبل أن تغادر عملها قبل أشهر عدة للتركيز على "عملها" الجديد، وذلك بهدف مقابلة العملاء بنفسها.

وقالت الشرطة إن فو ثي ماي هانه محتجزة للاشتباه في ممارستها الدعارة والسمسرة في خدمات جنسية.(lbci)

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