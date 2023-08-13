الليلة بأكثر من 2000 دولار: مضيفة طيران تشكّل شبكة دعارة.. وهكذا كانت تجذب الرجال (صور وفيديو)





واقتحم الضباط فندقا فخما في مدينة هوشي مساء الأربعاء الماضي، حيث زُعم أنهم وجدوا 3 مضيفات يقمن علاقات جنسية مع رجال مختلفين.

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كما تم القبض على امرأة رابعة، وهي عارضة أزياء، بينما كانت تتجول مع أحد العملاء، وفق ما نقل موقع دايلي ميل. تمكنت الشرطة الفيتنامية من توقيف مضيفة طيران شكلت شبكة دعارة تتألف من 30 عنصراً من طاقم الطائرة ليعملوا كمرافقين جنسيين للركاب، وكانوا يتقاضون نحو 2360 دولاراً .واقتحم الضباط فندقا فخما في مدينة هوشي مساء الأربعاء الماضي، حيث زُعم أنهم وجدوا 3 مضيفات يقمن علاقات جنسية مع رجال مختلفين.كما تم القبض على امرأة رابعة، وهي عارضة أزياء، بينما كانت تتجول مع أحد العملاء، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتم إخراج المجموعة من المبنى الواقع في شارع Le Thi Rieng في منطقة راقية بالمدينة.، وانتشر فيديو يظهر لحظة المداهمة والتوقيف.