توفي في زفاف ابنه.. هذا ما حصل مع ابن الخمسين

في حادثة مأساوية، توفي رجل يبلغ من العمر 50 عامًا بسبب صعقة كهربائية أثناء تركيب مصباح على عمود إنارة خلال حفل زفاف ابنه في مدينة ألاجام التابعة لمحافظة سامسون التركية.



وأفادت تقارير محلية بأن الرجل، الذي يُدعى إيرفان بوزكورت، كان يحاول تزيين شارع منزله بالأضواء استعدادًا لحفل زفاف ابنه جوركان، عندما تعرّض للصعق الكهربائي. وسقط بوزكورت من العمود وأصيب بجروح خطيرة.

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تم استدعاء فرق الإسعاف على الفور، وتم نقل الرجل المصاب إلى مستشفى ألاجام الحكومي، ثم تم نقله لاحقًا إلى مستشفى سامسون للتعليم والبحث، حيث فارق الحياة في الطريق.(تركيا الآن)



