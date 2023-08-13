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فيديو ينتشر: طفل يُثير دهشة الحاضرين أثناء معموديته.. شاهدوا ماذا فعل

Lebanon 24
13-08-2023 | 04:13
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انتشر مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر طفلاً يبلغ من العمر 11 شهراً يُسقط كتاب الإنجيل المقدس في المياه المقدسة أثناء معموديته.
 
ونُشر الفيديو على تيك توك، الّذي يظهر فيه كانداس ويليامز من ولاية نيويورك الأميركية، يحمل ابنه سوليفان بالقرب من موضِع المعمودية، فيما كان الكاهن يتلو سرّ العماد من الكتاب المقدّس.
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محاطًا بالأصدقاء والعائلة في كنيسة سيدة بومبي في لانكستر، قام سوليفان برفع يده بسرعة وضرب الكتاب المقدس، ما أدّى إلى سقوطه داخل المياه المقدسة، ما أثار دهشة الحاضرين.
 
وحصد مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته 6 ثوان، أكثر من 4.5 مليون مشاهدة منذ أن نشرته شقيقة ويليامز، ناتالي والتشيك، الأسبوع الماضي.(lbci)

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