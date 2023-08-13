32
o
بيروت
34
o
طرابلس
29
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
34
o
جونية
37
o
النبطية
39
o
زحلة
38
o
بعلبك
34
o
بشري
35
o
بيت الدين
39
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
فيديو ينتشر: طفل يُثير دهشة الحاضرين أثناء معموديته.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
13-08-2023
|
04:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشر مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر طفلاً يبلغ من العمر 11 شهراً يُسقط كتاب الإنجيل المقدس في المياه المقدسة أثناء معموديته.
ونُشر الفيديو على تيك توك، الّذي يظهر فيه كانداس ويليامز من ولاية نيويورك الأميركية، يحمل ابنه سوليفان بالقرب من موضِع المعمودية، فيما كان الكاهن يتلو سرّ العماد من الكتاب المقدّس.
Advertisement
محاطًا بالأصدقاء والعائلة في كنيسة سيدة بومبي في لانكستر، قام سوليفان برفع يده بسرعة وضرب الكتاب المقدس، ما أدّى إلى سقوطه داخل المياه المقدسة، ما أثار دهشة الحاضرين.
وحصد مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته 6 ثوان، أكثر من 4.5 مليون مشاهدة منذ أن نشرته شقيقة ويليامز، ناتالي والتشيك، الأسبوع الماضي.(lbci)
لمشاهدة الفيديو
اضغط هنا
منوعات
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسائل مُفاجئة تصل إلى هواتف اللبنانيين.. ماذا تضمّنت؟
Lebanon 24
رسائل مُفاجئة تصل إلى هواتف اللبنانيين.. ماذا تضمّنت؟
13:26 | 2023-08-12
12/08/2023 01:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ طلب يدّ زميلته الممثلة اللبنانيّة المعروفة... متى حفل الزفاف؟
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ طلب يدّ زميلته الممثلة اللبنانيّة المعروفة... متى حفل الزفاف؟
10:10 | 2023-08-12
12/08/2023 10:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ماريتا.. زفاف جديد في عائلة عاصي الحلاني! (صور)
Lebanon 24
بعد ماريتا.. زفاف جديد في عائلة عاصي الحلاني! (صور)
04:39 | 2023-08-13
13/08/2023 04:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مزاعم إسرائيليّة عن شاحنة الكحالة.. كيف جاء مضمونها؟
Lebanon 24
مزاعم إسرائيليّة عن شاحنة الكحالة.. كيف جاء مضمونها؟
16:40 | 2023-08-12
12/08/2023 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن نصرالله.. هكذا خرجَ من الضاحيّة تحت القصف الإسرائيليّ
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن نصرالله.. هكذا خرجَ من الضاحيّة تحت القصف الإسرائيليّ
15:19 | 2023-08-12
12/08/2023 03:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
07:00 | 2023-08-13
حالته "غريبة".. ساقاه تتحوّلان للون الأزرق فماذا تبيّن؟
03:29 | 2023-08-13
لحظات مرعبة.. بقرة تهاجم طفلة شاهدوا ماذا فعلت بها (فيديو)
01:30 | 2023-08-13
توفي في زفاف ابنه.. هذا ما حصل مع ابن الخمسين
00:00 | 2023-08-13
الليلة بأكثر من 2000 دولار: مضيفة طيران تشكّل شبكة دعارة.. وهكذا كانت تجذب الرجال (صور وفيديو)
23:00 | 2023-08-12
برجك اليوم
16:45 | 2023-08-12
في بعض الدول يرتدي القضاة شعرا مستعارا أبيض اللون... ما هو السبب؟
فيديو
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
13/08/2023 16:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
13/08/2023 16:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
13/08/2023 16:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24