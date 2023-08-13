عربي يدخل موسوعة غينيس.. والفضل لهجوم سمك القرش!

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كان هجوم لسمك قرش تسبب في بتر ساق الشاب المصري عمر عبد القادر (29 عاما) بمثابة نقطة تحول في حياته، فقد تحدى نفسه للتغلب على حالة الاكتئاب التي مر بها بعد الحادث، وذلك من خلال ممارسة الرياضة.وفقد عبد القادر ساقه اليسرى من فوق الركبة قبل نحو سبع سنوات، عندما كان يسبح مع أصدقائه في منطقة العين السخنة بالبحر الأحمر في مصر.وبعد الهجوم بدأ يتردد على صالة للألعاب الرياضية لمساعدة نفسه في تحسين صحته النفسية والبدنية.وبعد سنوات من التدريب، قرر عبد القادر المنافسة على تحقيق رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس تحت عنوان "إل.إيه1" يتعلق بأكبر عدد من تمارين العضلات في ساعة واحدة، وهو ما حققه بإكمال 160 عدة.وبحسب تصنيف موسوعة غينيس، فإن "إل.إيه1" هو "رقم قياسي لمبتوري إحدى الساقين من فوق الركبة... في ظل عدم وجود ساق المشارك من فوق مفصل الركبة أو من بداية المفصل".وقال عمر عبد القادر لـ"رويترز": "من حوالي ست سنين أو سبع سنين تغيّرت حياتي، تعرّضت لهجوم من سمك قرش، وبسبب الهجوم ده حصل لي بتر في رجلي الشمال فوق الركبة. الموضوع في الأول كان صعب، كان فيه جزء نفسي، تحدي كبير إني أطلع من حتة زي كدة، إزاي إن أنا أطلع من حالة الاكتئاب، كيف يمكنني ممارسة الرياضة مجددا، دي كانت حاجة صعبة جدا في الأول. بس كان بالنسبة لي نقطة تحول إن أنا فعلا أعرف إن صحتي النفسية إزاي أحسِن منها عن طريق الرياضة أو عن طريق أي رياضة أو أي نشاط بدني".وأضاف: "لم أكن أبدا أحلم أن أحقق الرقم الذي وصلت اليه، كان تفكيري انه لو عملت 120 أو 105 يبقي كدة حلو جدا، لكن الحمد لله يوم المحاولة نفسها وبتشجيع الناس والدعم، عرفت أوصل لـ 160 عدة في الساعة".