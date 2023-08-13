صورة قلبت مواقع التواصل.. مكتبة عائمة على سطح المياه تغطيها الورود ما قصتها؟

حصدت صورة لمكتبة عائمة على سطح مياه بحيرة في هولندا، مئات المشاركات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

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ويظهر في الصورة ما يبدو أنها مكتبة على شكل قارب عائم على سطح مياه تغطيها الورود. وجاء في التعليق المرافق: "مكتبة عائمة على بحيرة من الورد في هولندا"، وفق فرانس برس.إلا أن الخبر غير صحيح، فالصورة لا تمت للحقيقة بصلة، وهي من نتاج برنامج ذكاء اصطناعي. وأظهر التفتيش عنها عبر محركات البحث أنها منشورة في السابع من تموز 2023 على موقع Deviant Art المعني بالفنون والتصاميم البصرية.