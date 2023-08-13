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صورة قلبت مواقع التواصل.. مكتبة عائمة على سطح المياه تغطيها الورود ما قصتها؟

Lebanon 24
13-08-2023 | 11:42
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حصدت صورة لمكتبة عائمة على سطح مياه بحيرة في هولندا، مئات المشاركات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويظهر في الصورة ما يبدو أنها مكتبة على شكل قارب عائم على سطح مياه تغطيها الورود. وجاء في التعليق المرافق: "مكتبة عائمة على بحيرة من الورد في هولندا"، وفق فرانس برس.
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إلا أن الخبر غير صحيح، فالصورة لا تمت للحقيقة بصلة، وهي من نتاج برنامج ذكاء اصطناعي. وأظهر التفتيش عنها عبر محركات البحث أنها منشورة في السابع من تموز 2023 على موقع Deviant Art المعني بالفنون والتصاميم البصرية.
 
(فرانس برس)

ويُعرّف حساب Artvakato الناشر للصورة عن نفسه بأنه يصمم المحتوى باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي. كما يمكن العثور في حسابه على مجموعة من التصاميم المشابهة للصورة المتداولة. (العربية)
 
(فرانس برس)
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