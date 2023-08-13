الحمل

حافظ على أسرار العمل ولا تبح بها للغرباء، يوم مليء بالمفاجآت فكن مستعداً لكل متغيرات جديدة

الثور

كن حذراً جداً اليوم، فالقمر الجديد في الأسد يعاكسك ويولّد بعض الاحتكاكات المهنية على الأرجح، فلا تتهور في قراراتك وفكر منطقياً

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الجوزاء

طالب باستحقاقاتك في العمل ولا تتنازل عن حقك مهما واجهت من معاندة

السرطان

تبدو أمورك في العمل أكثر هدوءاً وتعرف كيف تتعامل معها وتجد الحلول للمشكلات العالقة

الأسد

تربكك الحياة المهنية وتولّد صراعاً وازدواجية، قد تواجه منافسة مع زميل أو زميلة، وربما يدور صراع بينهما

العذراء

تتمتع بنسبة ذكاء عالية، وهذه الميزة تمهّد لك الطريق لتحقيق النجاح في اتجاهاتك المتنوعة ولا سيما في العمل

الميزان

القمر الجديد في برج الأسد يجاور جوبيتير وفينوس، ما قد يحمل وعداً وخصوصاً إذا كنت من مواليد الدائرة الثالثة

العقرب

قد تميل اليوم إلى توسيع رقعة نشاطاتك، المشاريع كثيرة والنشاط موجود والاستعداد على أتم ما يرام

القوس

لا تركّز على عمل واحد بل انتبه إلى جميع أعمالك وخصوصاً التفاصيل

الجدي

المثابرة من أبرز المميزات التي تتفرد بها بين الزملاء، فحاول أن تحافظ على هذه الميزة من أجل مستقبل واعد

الدلو

تتحوّل أخطاء بعضهم إلى رصيد إضافي لمصلحتك، لكن يستحسن ألاّ تستغل الموقف فتخسر بعض الأصدقاء

الحوت

من الضروري تحديد الأولويات قبل الانطلاق، حذار الخلافات والاستفزازات المشحونة بالتوتر والمشكلات