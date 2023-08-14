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منوعات
لفظ أنفاسه خلال كشفه على مريضة.. هكذا توفي طبيب شهير (صور)
Lebanon 24
14-08-2023
|
00:45
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توفي طبيب شهير خلال تأدية عمله في توقيع الكشف الطبي على مريضة في منزلها.
وفي التفاصيل، شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية شمال مصر المأساة، حيث لفظ الدكتور إيهاب الشيخ طبيب الأورام الشهير بالمحافظة مساء أمس الأحد أنفاسه الأخيرة خلال توقيع الكشف على مريضة طلبت منه زيارتها داخل منزلها لعدم قدرتها على الذهاب إلى المستشفى أو عيادته الخاصة.
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كما تبين أن الطبيب داهمته أزمة مفاجئة أدت إلى وفاته على الفور.
وسادت حالة من الحزن بين أهالي المدينة بعد انتشار الخبر الصادم، وتحولت صفحات مواقع التواصل إلى دفتر عزاء للطبيب الراحل الذي كان يتمتع بحب الجميع.
وأكد الأهالي وكذلك أطباء في المدينة أن الطبيب الراحل كان متفانيا في عمله ويحظى بثقة مرضاه واستجاب لرغبة أبناء إحدى السيدات وذهب لتوقيع الكشف الطبي عليها في منزلها لتدهور حالتها الصحية، ليسقط مغشيا عليه ودخل في غيبوبة لفظ بعدها أنفاسه الأخيرة.(العربية)
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