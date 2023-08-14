Advertisement

منوعات

لفظ أنفاسه خلال كشفه على مريضة.. هكذا توفي طبيب شهير (صور)

Lebanon 24
14-08-2023 | 00:45
A-
A+
Doc-P-1097330-638275962444314060.png
Doc-P-1097330-638275962444314060.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي طبيب شهير خلال تأدية عمله في توقيع الكشف الطبي على مريضة في منزلها.

وفي التفاصيل، شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية شمال مصر المأساة، حيث لفظ الدكتور إيهاب الشيخ طبيب الأورام الشهير بالمحافظة مساء أمس الأحد أنفاسه الأخيرة خلال توقيع الكشف على مريضة طلبت منه زيارتها داخل منزلها لعدم قدرتها على الذهاب إلى المستشفى أو عيادته الخاصة.
Advertisement

كما تبين أن الطبيب داهمته أزمة مفاجئة أدت إلى وفاته على الفور.
 
 
 
 
وسادت حالة من الحزن بين أهالي المدينة بعد انتشار الخبر الصادم، وتحولت صفحات مواقع التواصل إلى دفتر عزاء للطبيب الراحل الذي كان يتمتع بحب الجميع.

وأكد الأهالي وكذلك أطباء في المدينة أن الطبيب الراحل كان متفانيا في عمله ويحظى بثقة مرضاه واستجاب لرغبة أبناء إحدى السيدات وذهب لتوقيع الكشف الطبي عليها في منزلها لتدهور حالتها الصحية، ليسقط مغشيا عليه ودخل في غيبوبة لفظ بعدها أنفاسه الأخيرة.(العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:54 | 2023-08-14
23:42 | 2023-08-13
23:00 | 2023-08-13
15:16 | 2023-08-13
14:24 | 2023-08-13
12:17 | 2023-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24