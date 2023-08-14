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منوعات
بـ 6 دقائق.. سرقة سيارات فاخرة من أحد المعارض
Lebanon 24
14-08-2023
|
02:50
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تم سرقة شاشات عرض لسيارات فاخرة بقيمة 400 ألف ليرة تركية من معرض سيارات في ساريير، إسطنبول. وقد سجل الحادث بواسطة كاميرات الأمان.
ففي تمام الساعة 6:00 صباح أمس السبت، قام 3 لصوص بالوصول إلى شارع حجي عثمان بسيارة تحمل لوحة رقم 34 CJB 555. واستهدفوا سيارتين فاخرتين وسرقوا لوحة العرض وشاشات NBT، وفروا بسرعة.
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أحد أصحاب معرض السيارات، فركان تشيفتشي، تحدث عن صدمته عند اكتشاف السرقة، وقال: "لقد عشنا هذا الحادث من قبل، ولا نريد أن نعيشه مرة أخرى. لدينا خسائر تبلغ حوالي 400 ألف ليرة."
أكد تشيفتشي أن هذا ليس الحادث الأول من نوعه، حيث تعرض لسرقة مماثلة في الماضي. وطلب من السلطات التدخل للحد من هذه الجرائم.(تركيا الآن)
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