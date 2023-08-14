بعد ساعتين فقط من انطلاقها.. راكب يتسبب في عودة طائرة ماليزية إلى سيدني ما القصة؟

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أوقفت السلطات الأسترالية، الإثنين، رجلا أرغم سلوكه "المضطرب" طائرة مدنية ماليزية كانت متجهة إلى كوالالمبور، على العودة إلى سيدني، بعد ساعتين فقط من انطلاقها.وغادرت رحلة الخطوط الجوية الماليزية "MH122" من سيدني في الساعة 13,40 بالتوقيت المحلي (03,40 بتوقيت غرينتش)، لكنها استدارت بينما كانت تحلق فوق شمال غرب نيو ساوث ويلز، وعادت للهبوط في سيدني عند الساعة 15,47 (05,47 بتوقيت غرينتش).وقالت شركة الطيران في بيان إن الرحلة اضطرت للعودة بسبب "السلوك المضطرب لأحد الركاب".الشرطة الفدرالية الأسترالية بدورها قالت، إن رجلا يبلغ 45 عاما أوقف من دون مشكلات، وأجلي الركاب الآخرون من الطائرة. وأضافت: "لا يوجد تهديد وشيك على المجتمع، ومن المتوقع توجيه اتهام إلى الرجل في وقت لاحق الليلة".ولفتت الشرطة الأسترالية إلى أنها "لن تكشف عن أمور تشغيلية، ومع ذلك، وُضعت خطة استجابة طارئة وبدأ تنفيذ عملية الإخلاء بمجرد اعتبارها آمنة للركاب وأفراد الطاقم".وكشف مطار سيدني إنه نتيجة للحادث، أُلغيت 32 رحلة داخلية، فضلا عن تأخيرات تصل إلى 90 دقيقة طالت رحلات داخلية أخرى. ولم يتم إلغاء أي رحلات دولية. (الحرة)