نجا بأعجوبة.. إبن الـ13 عاماً يروي ما جرى عند علو تجاوز الـ30 متراً

نجا صبي من نورث داكوتا يبلغ من العمر 13 عاماً من موت محقق بعد سقوطه من علو تجاوز الـ30 مترا (100 قدم)، خلال رحلة عائلية إلى غراند كانيون في الولايات المتحدة.



وأفادت السلطات بأن طواقم الطوارئ استغرقت ساعتين لإنقاذ وايت كوفمان بعد أن انزلق من أعلى منحدر يوم الثلاثاء، وسقط نحو 100 قدم (30 مترا) في مسار برايت أنجل بوينت.

Advertisement



واشارت الى أنه تم نقل المراهق جوا إلى مستشفى في لاس فيغاس لتلقي العلاج.

وعن حالته، قالت إن تسع فقرات كسرت بالإضافة إلى تمزق في الطحال، وانهيار في الرئة، وارتجاج في المخ، وكسر في اليد، وخلع في الإصبع.



بدوره، صرح وايت كوفمان لمحطة "فونيكس" التلفزيونية الأميركية (KPNX): "كنت على حافة الوادي وتحركت للسماح للناس بالتقاط الصور. جلست على الأرض وأمسكت بحجر. لم أضع سوى يد واحدة عليها، لم أحكم قبضتي جيدا.. فقدت التوازن وسقطت".



وقال كوفمان الذي يعيش في كاسيلتون بداكوتا الشمالية: "أتذكر فقط استيقاظي في سيارة إسعاف وطائرة هليكوبتر ثم في المستشفى".





من جهته، أفاد والد وايت، بريان كوفمان، بأن ابنه خرج من المستشفى يوم السبت وتم نقله إلى المنزل، مضيفا: "نحن محظوظون لأننا أحضرنا طفلنا إلى المنزل في سيارة في المقعد الأمامي بدلا من صندوق".