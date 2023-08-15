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منوعات
حوت يقف على رأسه بلا حركة.. فيديو يوثق هذا المشهد الغريب
Lebanon 24
15-08-2023
|
00:22
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وثّق أحد المشاهير الأستراليين حوت أحدب يقوم بـ"الوقوف على الرأس" في حركة تعتبر نادرة بحسب العلماء.
وقال الأسترالي برودي موس، الذي صور المشهد الغريب، إن "ذيل الحوت اخترق فجأة (باتجاه السماء) سطح المياه أمامه"، وفق ما نقلته صحيفة "سانس أليرت".
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كما أضاف موس: "ذيل الحوت الضخم يطفو بشكل عرضي، بلا حركة تماما، ويسبح بجواره حوت صغير".
والتقطت شركة مراقبة الحيتان في غرب أستراليا أيضا أحد هذه الأحداث الخاصة في عام 2019 وعام 2020. لم يذكر موس المكان الذي التقط فيه المشاهد.
وعندما أظهرت الحوت الأم هذا السلوك، كان صغارها يسبحون حولها، تمامًا كما شاهد موس.
وقد شوهد حوت صغير واحد قبالة ساحل البرازيل وهو يرضع أثناء رفع الذيل للأعلى، في حين أنه يمكن أن تتم رعاية هذه الحيتان في أوضاع أخرى، لذالك لا يفسر هذا السلوك بشكل كامل.
وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية، أنه من الممكن أن يكون للسلوك علاقة بالراحة، فقد تنقلب الحوت الأم رأسًا على عقب لتستريح حتى تتمكن من مراقبة طفلها.
ولاحظ الباحثون في دراسة البرازيل أن ذيل الحوت شديد الأوعية الدموية، يمكن استخدامه لامتصاص أو إطلاق الحرارة من الجسم بشكل فعال للغاية، بحسب قولهم.(العربية)
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