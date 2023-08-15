بسبب "سيلفي".. نهاية مأساوية لرجل وامرأة على محطة قطار شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Advertisement

وثق مقطع فيديو اللحظات الأخيرة في حياة رجل وامرأة أثناء التقاطهما صورة سيلفي على مسارات قطار كهربائي في مدينة أوك بارك بشيكاغو الأميركية.وأظهر المقطع الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، 3 أشخاص يجلسون على مسارات القطار في منطقة غير مصرح بها، ثم يصاب أحدهم بصدمة كهربائية جعلته يرتجف بشدة ومن ثم تلته السيدة التي كانت تجلس إلى جواره حيث توفيا في النهاية.لمشاهدة الفيديوولحسن حظ الشخص الثالث الذي كان برفقتهما، نجا من صدمة القطار الكهربائي والموت بسببها، علما بأنه حاول إنقاذ رفاقه لمدة دقيقة ونصف بسحبهما بعيدا عن القطار لكن محاولاته باءت بالفشل.وقال مسؤولون من إدارة مطافئ أوك بارك، إن الحادث وقع في غضون دقيقة واحدة، في حوالي الساعة 7:24 مساءً، وتسبب في إصابة الرجل بسكتة قلبية نُقل على إثرها فاقدا للوعي إلى المركز الطبي بجامعة لويولا في حالة حرجة، حيث مكث في اليوم التالي.وفي غضون ذلك، أصيبت الفتاة بجروح أقل خطورة، وكانت لا تزال واعية عند وصول المسعفين الأوائل، وحالتها بدأت تتحسن في اليوم التالي لكنها توفيت أيضا.ولم يتم التعرف على هوية الضحيتين، لكن المسعفين الذين هرعوا إلى مكان الحادث في محطة "Ridgeland Green Line" التابعة لسلطة شيكاغو ترانزيت لإنقاذهما، قالوا إنهما في العشرينات من العمر.يذكر أن الحادث المؤسف وقع في أوائل الشهر الجاري وتحديداً في الخامس من آب.(العربية)