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حاول اغتصاب زوجته السابقة.. فانتقمت منه أشد انتقام!

Lebanon 24
15-08-2023 | 03:33
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في حادثة مروعة، اقدمت امرأة على قطع العضو الذكري لزوجها السابق بالسكين دفاعاً عن نفسها، بعدما حاول اغتصابها في إيطاليا.

وكان الزوجان السابقان يتجادلان حول موضوع حضانة ابنتهما في مدينة مارغيرا الايطالية، يوم السبت الماضي، عندما تحول الخلاف إلى مأساة بالنسبة للزوج.
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وفي التفاصيل، كانا قد حددا موعدًا للجلوس في منزل المرأة في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن "تقسيم حضانة ووقت طفلتهما" ، فاعتبر الرجل انهما يمكنهما "خلق السلام" بينهما من خلال ممارسة الجنس. وبعد ان رفضت المرأة طلبه، حاول اغتصابها فقاومته بشدة وأمسكت بالسكين للدفاع عن نفسها قبل أن تقطع عضوه انتقاماً.

وسرعان ما اندفع رجال الشرطة والمسعفين إلى مكان الحادث، ونقلوا الزوج إلى المستشفى. (LBCI)

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