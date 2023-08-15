بعد الخلاف بينهما... هل تصالح الشيف بوراك مع والده؟ (صور)

أكّد رجل الأعمال اليمني حامد المقطري، أنه أنهى الخلاف المتأجج بين الشيف بوراك أوزدمير ووالده إسماعيل أوزدمير.

وأضاف المقطري ناصحا بوراك: "بوراك حبيبي، أهم شيء أنت وبابا، في مثل يمني يقول الدم عمره ما يصير ماء، وأنت بابا أهم شيء حبيبي ربي يحفظك".