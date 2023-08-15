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فنون ومشاهير

بعد الخلاف بينهما... هل تصالح الشيف بوراك مع والده؟ (صور)

Lebanon 24
15-08-2023 | 05:26
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أكّد رجل الأعمال اليمني حامد المقطري، أنه أنهى الخلاف المتأجج بين الشيف بوراك أوزدمير ووالده إسماعيل أوزدمير.
 
 
وأضاف المقطري ناصحا بوراك: "بوراك حبيبي، أهم شيء أنت وبابا، في مثل يمني يقول الدم عمره ما يصير ماء، وأنت بابا أهم شيء حبيبي ربي يحفظك".
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