Advertisement

منوعات

العثور على 14 ثعباناً في جيوب مسافر!

Lebanon 24
15-08-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1097833-638277087590266003.jpg
Doc-P-1097833-638277087590266003.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فوجئ رجال الجمارك في الصين برجل يحاول تهريب عدد من الأفاعي الخطيرة إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة.
 
والمفاجأة كانت أنهم عثروا على 14 ثعباناً في جيوب ملابسه على إحدى النقاط الحدودية خلال محاولته تهريبها إلى الخارج، وقاموا على الفور بمصادرتها.
Advertisement

وتم القبض على الرجل في ميناء فوتيان، وهو مدخل على الحدود بين البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ، جنوبي شرق الصين.

وبحسب المعلومات المنشورة، فقد لاحظ ضباط الجمارك الصينيون أن الرجل كان متوتراً وكان يحاول تجنب النظر في عيونهم، فما كان منهم إلا أن طلبوا فحص متعلقاته وانتهى بهم الأمر إلى العثور على 14 ثعباناً ملفوفاً في جوارب قطنية أو أكياس من القماش. (العربية)
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:00 | 2023-08-15
05:26 | 2023-08-15
03:33 | 2023-08-15
01:45 | 2023-08-15
01:28 | 2023-08-15
00:22 | 2023-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24