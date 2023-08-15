العثور على 14 ثعباناً في جيوب مسافر!

فوجئ رجال الجمارك في الصين برجل يحاول تهريب عدد من الأفاعي الخطيرة إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة.

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والمفاجأة كانت أنهم عثروا على 14 ثعباناً في جيوب ملابسه على إحدى النقاط الحدودية خلال محاولته تهريبها إلى الخارج، وقاموا على الفور بمصادرتها.وتم القبض على الرجل في ميناء فوتيان، وهو مدخل على الحدود بين البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ، جنوبي شرق الصين.وبحسب المعلومات المنشورة، فقد لاحظ ضباط الجمارك الصينيون أن الرجل كان متوتراً وكان يحاول تجنب النظر في عيونهم، فما كان منهم إلا أن طلبوا فحص متعلقاته وانتهى بهم الأمر إلى العثور على 14 ثعباناً ملفوفاً في جوارب قطنية أو أكياس من القماش. (العربية)