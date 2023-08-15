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8 نصائح تجعلكم تصلون إلى سنّ المئة... تعرفوا إليها

Lebanon 24
15-08-2023 | 16:00
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أكّد العلماء والخبراء أن إمكانية عيش الإنسان حاليا ما بين 90 إلى 100 عام ممكن، لكنه يتطلب حرصا والتزاما بنمط حياة صحي ومتوازن، ما يضمن متسعا من العمر لا ينقصه النشاط ولا تثقله المتاعب.

ويُمكن أن يصبح الإجهاد قاتلا "صامتا"، وقد يتسبب في أمراض القلب والالتهابات في مختلف أعضاء الجسم، وقد تتحول مثل هذه المشاكل الصحية المؤقتة إلى مزمنة، بما في ذلك الربو والسكري والاكتئاب.
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لهذا السبب يتزايد اهتمام الأطباء بعلم النفس الجسدي، وهو مجال دراسة تأثير الإجهاد على الأمراض الجسدية، فيما تظهر من الأدلة على صحة العبارة القائلة إن "كافة الأمراض تأتي من الأعصاب"، ولذلك يتوجب على من يرغب في العيش طويلا أن يراقب نفسه وأن يكون حريصا وألا يترك الإجهاد يعطل حياته المعتادة، ويتحاشى كل ما يدفعه إلى التوتر والانزعاج، وهذا أمر يحتاج إلى إرادة وقدرة على إيجاد المخرج في مثل هذه الحالات.

اما النصيحة الثانية، فهي الاكل جيدا، لكن المرء حين يكون صغيرا في السن يمكنه أن يكون حرا في نظامه الغذائي، أما حين يتقدم في العمر فبعض الخيارات الغذائية يكون لها تأثير سلبي.

وعلى الاشخاص الإقلاع عن التدخين من دون تردد أو بدائل، لأن أكثر من خمسة ملايين مدخن يموت في كل عام في كافة أنحاء العالم بسبب مضاعفات الإدمان على التدخين، كما يموت 600 ألف شخص آخرين من غير المدخنين، بأثار التدخين السلبي.

كذلك، ينصح الخبراء بالنوم جيّدا والحصول على قسط كاف من الراحة.

وينصح الخبراء أيضاً بضرورة التخلي عن "المشروبات الروحية" بقدر الإمكان، على الرغم من أن معظم الأطباء على يقين من عدم وجود جرعات آمنة من الكحول.

كذلك، يجب "تحميل" وتحريك الجسم والدماغ بنشاط وبانتظام، عبر الحرص على أن يبقى عقل المرء نشطا مثل جسمه.
 
كما أنّ الانخراط في الحياة الاجتماعية والارتباط بعلاقات عائلية وثيقة وبعلاقات صداقة منتظمة يدعم الحالة النفسية، ولذلك يقول العلماء إن الأشخاص الاجتماعيين النشطين يعيشون أطول من أولئك الذين يفضلون الانعزال.

وحول آخر نصيحة، يقول الخبراء إنّه يجب التمسّك بالتفاؤل، لأنّه أفضل وسيلة للحياة، فهو يزيد من شعور الرفاهية طوال الوقت، ويعطي دافعا للمضي بقوة والعمل بنشاط أكبر. (روسيا اليوم)
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