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بلغت السلطات بوفاة زوجها ثمّ خنقته.. هكذا فضح أمرها

Lebanon 24
15-08-2023 | 11:07
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أشار الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية في تونس، فريد بن جحا، إلى أن قاضي التحقيق وجه تهمة القتل العمد مع سابقية الاصرار لسائحة تشيكية خنقت زوجها في غرفة النزل في شهر تموز الماضي.

وأضاف جحا أنه تم توجيه التهم طبقا للفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية، مشيرا إلى أنه تمت إحالة ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير وأن المتهمة التشيكية موقوفة.
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وكشفت الأبحاث الأولية فيما بعد أن وفاة الزوج مشكوك بها، وعقب عملية تشريح الجثة تبين أنها تحمل آثار خنق على مستوى الرقبة.

يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير قد أذن في وقت سابق بالاحتفاظ بسائحة تشيكية بتهمة قتل زوجها الستيني بعد أن أبلغت السلطات الأمنية عن وفاته.


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