بسبب خلافاتهما الزوجية... رجل ينفذ تفجيراً انتحارياً بزوجته

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توفي زوجان في مديرية "دار سعد" في عدن، عقب قيام الزوج بتفجير قنبلة يدوية في زوجته ونفسه، ليلقى الزوجان مصرعهما معاً.وقال سكان في الحي إن المواطن وزوجته يسكنان بالقرب من "كلية المجتمع" وبريد المديرية الجديد، عاشا خلافات مريرة استمرت لأشهر، مما دفع المرأة للذهاب إلى بيت أسرتها.وبحسب الأهالي، فإن الخلاف تفاقم بين الزوجين، إلى أن التقى الرجل بزوجته وسط الشارع العام بالقرب من حديقة "الكمسري"، عقب أشهر من القطيعة، لتنشب مشادة بينهما، وهو ما حدى بالزوج لتفجير قنبلة كانت بحوزته، مما أدى لمصرعهما معا.وأكدت المصادر، إن قوات الأمن طوقت المكان وأغلقت الشارع العام عقب هذه الحادثة، في حين تم نقل الجثامين لاحقاً إلى مستشفى الجمهورية في عدن.