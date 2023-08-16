طلبت منه استخدام السلاح فلم يخذلها.. هكذا قتل القاضي زوجته بأحد أسلحته الـ47!





ومَثُل القاضي جيفري فيرغسن (72 عاماً) أمام محكمة في لوس أنجلوس الثلاثاء، في جلسة أولى دفع فيها ببراءته.

Advertisement

وقد أوقف القاضي داخل منزله حيث وجدت الشرطة جثة زوجته مصابة برصاصة في الصدر، وعثر على مجموعة من الأسلحة تشمل 47 سلاحاً و26 ألف ذخيرة.



وكان شجار وقع بين فيرغسن وزوجته شيريل (65 عاما) في 3 آب داخل مطعم فاخر في أنهايم قرب لوس أنجلوس، ثم واصل الزوجان مشاجرتهما في المنزل، وقالت له شيريل حينها: "لم لا توجّه مسدساً حقيقياً نحوي؟" فما كان من القاضي إلا أن "أخرج مسدسه من حافظة كان يثبتها على كاحله وأطلق النار عليها" من مسافة قريبة. بعث قاض أميركي في كاليفورنيا مُتّهم بقتل زوجته وهو مخمور، برسالة إلى زميل له في المحكمة يقول فيها إنّه لن يحضر غداً وإنه سيكون "موقوفاً"، بحسب ما ذكره القضاء الأميركي.ومَثُل القاضي جيفري فيرغسن (72 عاماً) أمام محكمة في لوس أنجلوس الثلاثاء، في جلسة أولى دفع فيها ببراءته.وقد أوقف القاضي داخل منزله حيث وجدت الشرطة جثة زوجته مصابة برصاصة في الصدر، وعثر على مجموعة من الأسلحة تشمل 47 سلاحاً و26 ألف ذخيرة.وكان شجار وقع بين فيرغسن وزوجته شيريل (65 عاما) في 3 آب داخل مطعم فاخر في أنهايم قرب لوس أنجلوس، ثم واصل الزوجان مشاجرتهما في المنزل، وقالت له شيريل حينها: "لم لا توجّه مسدساً حقيقياً نحوي؟" فما كان من القاضي إلا أن "أخرج مسدسه من حافظة كان يثبتها على كاحله وأطلق النار عليها" من مسافة قريبة.

وقال المدعي العام إنّ القاضي "وجّه حينها إصبعه إلى زوجته بطريقة مُشابهة لشكل السلاح".



ورفض فيرغسن أمام عناصر الإنقاذ الذين استدعاهم بنفسه، القول ما إذا كان هو مَن أطلق النار، لكنه اعترف بفعلته لمساعدَيْن قضائيَّيْن أرسل إليهما الرسالة النصية، على ما بيّن التحقيق.



وكتب في الرسالة التي قرأها المدعي العام خلال الجلسة: "فقدت صوابي. أطلقت النار على زوجتي. لن أحضر غداً. سأكون موقوفاً. أنا آسف جداً".



ويحوز فيرغسن، وهو قاض منذ عام 2015، مجموعة الأسلحة النارية بشكل قانوني.



وقال وكيل الدفاع عنه بول ماير لوسائل الإعلام الثلاثاء: "ما حصل هو إطلاق نار غير طوعي وعرضي، لا جريمة".



وأُفرج عن القاضي بكفالة مع منعه من تناول الكحول، ومن المقرر أن يمثل مجدداً أمام المحكمة في تشرين الأول القادم. (سكاي نيوز)