31
o
بيروت
35
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
36
o
زحلة
38
o
بعلبك
35
o
بشري
32
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
طلبت منه استخدام السلاح فلم يخذلها.. هكذا قتل القاضي زوجته بأحد أسلحته الـ47!
Lebanon 24
16-08-2023
|
04:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعث قاض أميركي في كاليفورنيا مُتّهم بقتل زوجته وهو مخمور، برسالة إلى زميل له في المحكمة يقول فيها إنّه لن يحضر غداً وإنه سيكون "موقوفاً"، بحسب ما ذكره القضاء الأميركي.
ومَثُل القاضي جيفري فيرغسن (72 عاماً) أمام محكمة في لوس أنجلوس الثلاثاء، في جلسة أولى دفع فيها ببراءته.
Advertisement
وقد أوقف القاضي داخل منزله حيث وجدت الشرطة جثة زوجته مصابة برصاصة في الصدر، وعثر على مجموعة من الأسلحة تشمل 47 سلاحاً و26 ألف ذخيرة.
وكان شجار وقع بين فيرغسن وزوجته شيريل (65 عاما) في 3 آب داخل مطعم فاخر في أنهايم قرب لوس أنجلوس، ثم واصل الزوجان مشاجرتهما في المنزل، وقالت له شيريل حينها: "لم لا توجّه مسدساً حقيقياً نحوي؟" فما كان من القاضي إلا أن "أخرج مسدسه من حافظة كان يثبتها على كاحله وأطلق النار عليها" من مسافة قريبة.
وقال المدعي العام إنّ القاضي "وجّه حينها إصبعه إلى زوجته بطريقة مُشابهة لشكل السلاح".
ورفض فيرغسن أمام عناصر الإنقاذ الذين استدعاهم بنفسه، القول ما إذا كان هو مَن أطلق النار، لكنه اعترف بفعلته لمساعدَيْن قضائيَّيْن أرسل إليهما الرسالة النصية، على ما بيّن التحقيق.
وكتب في الرسالة التي قرأها المدعي العام خلال الجلسة: "فقدت صوابي. أطلقت النار على زوجتي. لن أحضر غداً. سأكون موقوفاً. أنا آسف جداً".
ويحوز فيرغسن، وهو قاض منذ عام 2015، مجموعة الأسلحة النارية بشكل قانوني.
وقال وكيل الدفاع عنه بول ماير لوسائل الإعلام الثلاثاء: "ما حصل هو إطلاق نار غير طوعي وعرضي، لا جريمة".
وأُفرج عن القاضي بكفالة مع منعه من تناول الكحول، ومن المقرر أن يمثل مجدداً أمام المحكمة في تشرين الأول القادم. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار جديد.. "فيزا" مجانية للبنانيين إلى هذه الدولة
Lebanon 24
قرار جديد.. "فيزا" مجانية للبنانيين إلى هذه الدولة
01:14 | 2023-08-16
16/08/2023 01:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
09:45 | 2023-08-15
15/08/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سارة ابنة العشر سنوات جثة هامدة في منزل والدها.. من قتلها؟
Lebanon 24
سارة ابنة العشر سنوات جثة هامدة في منزل والدها.. من قتلها؟
11:39 | 2023-08-15
15/08/2023 11:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربية سيُصبح مواطنوها الأغنى في العالم... من هي؟
Lebanon 24
دولة عربية سيُصبح مواطنوها الأغنى في العالم... من هي؟
14:00 | 2023-08-15
15/08/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب سابق في ذمة الله
Lebanon 24
نائب سابق في ذمة الله
15:20 | 2023-08-15
15/08/2023 03:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:10 | 2023-08-16
لحظات مرعبة داخل مدينة ملاهي... منصة ألعاب انهارت بشكل مفاجىء وهذا عدد الجرحى (فيديو)
03:17 | 2023-08-16
جريمة قتل "مأساوية".. والفاعل طفل
02:52 | 2023-08-16
طفل يشتكي أمه بمركز شرطة لسبب طريف.. ويطلب اللجوء لدار أيتام
23:36 | 2023-08-15
برجك اليوم
16:00 | 2023-08-15
8 نصائح تجعلكم تصلون إلى سنّ المئة... تعرفوا إليها
15:45 | 2023-08-15
بسبب خلافاتهما الزوجية... رجل ينفذ تفجيراً انتحارياً بزوجته
فيديو
انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان في أميركا.. والكاميرات توثق لحظة وقوعه
Lebanon 24
انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان في أميركا.. والكاميرات توثق لحظة وقوعه
02:05 | 2023-08-15
16/08/2023 14:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حوت يقف على رأسه بلا حركة.. فيديو يوثق هذا المشهد الغريب
Lebanon 24
حوت يقف على رأسه بلا حركة.. فيديو يوثق هذا المشهد الغريب
00:22 | 2023-08-15
16/08/2023 14:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
16/08/2023 14:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24