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مفاجأة في بيضة "كيندر"... ما عُثر عليه داخلها لا يخطر على البال!

Lebanon 24
16-08-2023 | 11:00
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قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن عددا من عناصر الشرطة عثروا على كميات من مخدرات "الكريستال ميث" و"الهيروين" مخبأة داخل بيض "Kinder Surprise".

وتم تقديم لائحة اتهام ضدّ أحد سكان رحوفوت وهو في العشرينات من عمره والذي كانت بحوزته البيضة.
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وبحسب المعلومات، فإن المشتبه به كان يقوم بتوصيل طلبات المخدرات إلى منازل العملاء مستخدما "سكوتر" كهربائي.

وقد ألقت الشرطة القبض على المشتبه به بالجرم المشهود، وفتشته وفتشت آليته، حيث عثر على كبسولة بيض Kinder Surprise التي تحتوي في العادة على ألعاب صغيرة للأطفال. (روسيا اليوم)
 
 
 
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