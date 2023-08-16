Advertisement

منوعات

قتل زوجته وحفر قبرها... هكذا تم توقيفه

Lebanon 24
16-08-2023 | 12:54
A-
A+
Doc-P-1098179-638278126811623833.png
Doc-P-1098179-638278126811623833.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أُوقف في شرق لاهور رجل باكستاني مُتّهم بقتل زوجته الأميركية، بعدما ضبطته الشرطة وهو يحفر قبراً في منتصف الليل.

وأفادت الشرطة، الثلاثاء، بأن كاظم كمال خان اعترف بقتله ديانا كريستو خان (50 عاماً) السبت.
Advertisement

وقال الشرطي محمد نديم الذي أوقف كاظم في تصريح لوكالة "فرانس برس": "تلقينا اتصالاً من حفّار قبور قال إنّ رجلاً حضر إلى المقبرة وكان يحاول دفن جثة من دون كفن أو أي طقوس جنائزية".

وأضاف: "عندما وصلنا إلى المكان، رأينا الجثة مكشوفة تماماً ووجدنا أن ذلك مثير للشك".

من جهته، أكد ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مقتل إحدى مواطناته في لاهور. وقال "نتواصل مع عائلتها ونوفّر كل الدعم القنصلي اللازم".

وكان كاظم كمال خان رُحّل من الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، ووجد نفسه بعيداً عن زوجته وابنتهما اللتين بقيتا في الأراضي الأميركية، بحسب الشرطة.

واستدرج أخيراً زوجته إلى باكستان بحجّة أنه مريض جداً.

وذكر تقرير للشرطة أنّ جثة ديانا كريستو خان تظهر جرحاً واضحاً في الرأس وكدمات في الرقبة.

ويتعيّن إخضاع الجثة للتشريح بهدف تحديد أسباب الوفاة.(العربية) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2023-08-16
11:00 | 2023-08-16
08:55 | 2023-08-16
08:38 | 2023-08-16
08:00 | 2023-08-16
05:10 | 2023-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24