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منوعات
قتل زوجته وحفر قبرها... هكذا تم توقيفه
Lebanon 24
16-08-2023
|
12:54
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أُوقف في شرق لاهور رجل باكستاني مُتّهم بقتل زوجته الأميركية، بعدما ضبطته الشرطة وهو يحفر قبراً في منتصف الليل.
وأفادت الشرطة، الثلاثاء، بأن كاظم كمال خان اعترف بقتله ديانا كريستو خان (50 عاماً) السبت.
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وقال الشرطي محمد نديم الذي أوقف كاظم في تصريح لوكالة "فرانس برس": "تلقينا اتصالاً من حفّار قبور قال إنّ رجلاً حضر إلى المقبرة وكان يحاول دفن جثة من دون كفن أو أي طقوس جنائزية".
وأضاف: "عندما وصلنا إلى المكان، رأينا الجثة مكشوفة تماماً ووجدنا أن ذلك مثير للشك".
من جهته، أكد ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مقتل إحدى مواطناته في لاهور. وقال "نتواصل مع عائلتها ونوفّر كل الدعم القنصلي اللازم".
وكان كاظم كمال خان رُحّل من الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، ووجد نفسه بعيداً عن زوجته وابنتهما اللتين بقيتا في الأراضي الأميركية، بحسب الشرطة.
واستدرج أخيراً زوجته إلى باكستان بحجّة أنه مريض جداً.
وذكر تقرير للشرطة أنّ جثة ديانا كريستو خان تظهر جرحاً واضحاً في الرأس وكدمات في الرقبة.
ويتعيّن إخضاع الجثة للتشريح بهدف تحديد أسباب الوفاة.(العربية)
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