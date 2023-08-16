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برجك اليوم

Lebanon 24
16-08-2023 | 23:00
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الحمل
تؤدي دوراً إيجابياً وتتلقى معلومات جيدة، حاول أن تصغي الى حاجات الآخرين، وانفتح على تغيير واحتمالات جديدة
الثور
انفتح على احتمالات جديدة وواعدة، قد تهتم بالتاريخ والقصص القديمة التي تتحدث عن أحداث ماضية
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الجوزاء
لن تعاكسك الظروف ولن تتعرض لإهانة بل تسمع أخباراً طيبة تفرح قلبك
السرطان
قد تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العمل أو في السياسة، ما يرهقك نفسياً وجسدياً
الأسد
يحالفك الحظ ويولّد بعض الحركة في الأمور المالية وتتغلب على بعض التحديات وتحدد الأولويات
العذراء
سلسلة من المواقف الحاسمة تضطر إلى اتخاذها قريباً، وذلك يكون له مردود إيجابي على مستقبلك المهني
الميزان
المعاكسة اليوم قد تولّد تشنجات وسوء تفاهم، حاذر فالجوّ دقيق جداً، وقد يشير إلى تفاقم بعض المشكلات
العقرب
استعدّ للنجاح الذي ستحققه بعد الجهد الكبير والتفاني في أداء مهامك
القوس
قد تغضب على بعض التصرفات أو المواقف وتتكلم على نحو جارح فتتسبب بخلاف أو بخصام
الجدي
تعيش ارتباكاً وتأجيلاً لبعض الأعمال، لكن لا تخف على مستقبل مشاريعك، فهي تسير بالاتجاه الصحيح
الدلو
تقوم بخطوة فعالة وتلفت الانظار والاعجاب، ترتاح إلى الظروف الايجابية والمطمئنة، هناك دعم لموقفك ورؤية مشتركة للأمور
الحوت
تشكو التأخير والانزعاج، وتبدو غير مسيطر على الأوضاع، حاول أن تتجنّب الالتباس والنزاع
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