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سياح ينامون في برج ايفل... ما القصة؟

Lebanon 24
17-08-2023 | 00:30
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تأخر افتتاح برج إيفل صباح الاثنين بعد أن عثر مسؤولو الأمن على سائحَين أميركيين نائمين في النصب التذكاري، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

وقال مشغل البرج، وفق للصحيفة، إن عناصر أمن الموقع اكتشفوا السائحين في الصباح الباكر  خلال جولات التفتيش الصباحية، نائمين في مكان غير مفتوح للسياح.
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وقال المشغل إنه سيقدم شكوى بشأن المتسللين اللذين لم يشكلا أي تهديد وتم تسليمهما إلى الشرطة.

وأبلغ مكتب المدعي العام في باريس صباح الاثنين أنه تم العثور على رجلين أميركيين نائمين في موقع البرج بعد دخولهما بتذاكر ليلة الأحد، وفقا لمتحدثة باسم المكتب، مشيرة إلى احتمال أن يكونا ثملين بالكحول.

وتدفق السياح الأميركيون إلى أوروبا هذا الصيف. وارتفع عدد الوافدين جوا إلى باريس في شهري يوليو وأغسطس بنسبة 14.4 في المئة هذا العام، وهو الآن أعلى بنسبة 5 في المئة تقريبا من المستوى في عام 2019 ، قبل الوباء.

ويعد برج إيفل أحد المعالم الأكثر شهرة في العالم، وقد تم بناؤه من عام 1887 إلى عام 1889 للاحتفال بالذكرى المئوية للثورة الفرنسية ويبلغ ارتفاعه 1083 قدما. يستقبل حوالي سبعة ملايين زائر سنويا.( الحرة) 
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