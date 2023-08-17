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منوعات
مودعون تمكنوا من سحب أموال مجانية.. هذا ما حدث في أحد البنوك (فيديو)
Lebanon 24
17-08-2023
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في حادثة غريبة، اعتذر بنك أيرلندا بعد إصلاح مشكلة فنية سمحت للعملاء بسحب أو تحويل أموال أكثر مما كانت عليه في حساباتهم.
وتسبب الخلل في اندفاع العملاء وتشكيل طوابير كبيرة حول بعض ماكينات الصراف الآلي يوم الثلاثاء الماضي وحتى الليل، حيث انتشرت الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع البنك لاستدعاء الشرطة.
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وذكرت بعض التقارير أن العملاء الذين ليس لديهم أموال في حساباتهم تمكنوا من سحب ما يصل إلى 1000 يورو (1100 دولار)، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية .
تحذير من البنك!
من جانبه، حذر البنك العملاء أمس الأربعاء، من أن عمليات السحب والتحويلات، بما في ذلك تلك التي تتجاوز الحدود العادية، سيتم خصمها من الرصيد، مما قد يؤدي إلى تحويلها إلى عمليات سحب على المكشوف مكلفة.
وأضاف عند الإعلان عن الإصلاح: "قد تظهر المدفوعات الليلية للحسابات على مدار اليوم. ونحن نعتذر بصدق عن العطل". "نحن نعلم أنه كان أقل بكثير من المعايير التي يتوقعها عملاؤنا منا".
وسبق للبنك "المركزي" الأيرلندي فرض غرامة على "بنك أيرلندا" بسبب أوجه القصور في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة به، وقال إنه يراقب تداعيات العطل.(العربية)
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