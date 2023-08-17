مقابل تقطيع قالب الحلوى... عائلة تدفع مبلغاً مالياً كبيراً

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صدمت عائلة كانت تحتفل بعيد ميلاد أحد أفرادها في مطعم إيطالي، عندما اكتشفت أنه يتعين عليها دفع مبلغ ضخم مقابل قيام أحد الموظفين بتقطيع الكعكة إلى 20 قطعة.وطلبت العائلة بيتزا ومشروبات بما قيمته 121 يورو خلال تواجدها في مطعم بمدينة باليرمو، لا تشمل رسوم "20 X Servizio Torta"، التي تترجم إلى "20 x خدمة كعكة"، وفقا للإيصال الذي حصلوا عليه.وبلغت رسوم خدمة تقطيع الكعكة في المطعم 20 يورو، ليصبح إجمالي الفاتورة 141 يورو، الأمر الذي أثار غضب أفراد العائلة التي دفعت المبلغ ونشرت لاحقا الفاتورة على الإنترنت. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مطعم إيطالي للانتقادات بسبب رسوم مشكوك فيها.حيث روت إحدى السائحات على موقع "TripAdvisor" تجربتها مع مطعم إيطالي موجود في منطقة بحيرة كومو الراقية، قائلة إنها لاحظت في الفاتورة مبلغا إضافيا قيمته 2 يورو مقابل تقطيع شطيرتها إلى نصفين.وطلبت المرأة التي كانت تزور مدينة ميلانو، شطيرة نباتية مع بطاطا مقلية محشوة بالداخل، من بار "بيس بجيرا لاريو"، الموجود عند الطرف الشمالي للبحيرة.وبعد تناولها الوجبة الخفيفة الخالية من اللحم مع صديق، صدمها المطعم بالفاتورة، التي دفعتها دون أي اعتراض لكنها نشرت لاحقا مراجعة سلبية للمطعم بحجة أنها لم تطلب قط قطع الشطيرة إلى النصف.من جهتها، قالت كريستينا بياكي مالكة المطعم، لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "كان علينا استخدام طبقين بدلا من طبق واحد، وتضاعف الوقت لغسلهما"، وأضافت: "قطعها إلى النصف استغرق منا بعض الوقت، ويجب أن ندفع مقابل العمل".(RT)